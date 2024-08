Trzymajcie się! Tyle Legia, Wisła i Jagiellonia zarobiły w Europie

Za nami eliminacje do europejskich pucharów. Żadna z polskich drużyn nie zdołała awansować do Ligi Mistrzów ani do Ligi Europy. Będziemy mieli za to dwóch reprezentantów w Lidze Konferencji. Mowa o Jagiellonii Białystok, która po porażkach z Bodo/Glimt i Ajaksem "spadła" do tych rozgrywek, oraz o Legii Warszawa. Stołeczny klub w decydującej fazie kwalifikacji pokonał Dritę.

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Polskie kluby zarobiły spore pieniądze za udział w europejskich pucharach

Oba kluby tym samym osiągnęły nie tylko sukces sportowy, ale również finansowy. Za udział w fazie ligowej Ligi Konferencji Legia i Jagiellonia otrzymają 3,17 miliona euro, czyli ponad 13,5 miliona złotych. Na tym zarobki jednak się nie skończą. Oba zespoły dostaną również bonusy za osiągane wyniki w fazie ligowej - 400 tysięcy euro za zwycięstwo (ponad 1,7 mln złotych) oraz 133 tysiące za remis (569 tysięcy złotych).

W eliminacjach brały udział również Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Ekipa Kazimierza Moskala przechodziła kolejne fazy, a w ostatniej rundzie zagrała z Cercle Brugge. W pierwszym meczu przegrała 1:6, ale w rewanżu sprawiła sporą niespodziankę i wygrała 4:1. Tym samym odpadła z eliminacji i zarobi dzięki temu 750 tysięcy euro (ponad 3,2 miliona złotych).

Nieco gorzej spisał się Śląsk Wrocław, który pożegnał się z eliminacjami w trzeciej rundzie po porażce z St. Gallen. Dzięki temu wrocławianie zainkasowali 550 tysięcy euro (ponad 2,3 miliona złotych).

Legia i Jagiellonia poznają rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji już w piątek. Tego dnia o godzinie 14:30 odbędzie się losowanie. Zapraszamy do śledzenia relacji live z tego wydarzenia na Sport.pl.