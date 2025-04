Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A., w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej w dniu uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, które odbędą się w sobotę, 26 kwietnia podjęły decyzję w sprawie meczów ligowych w Ekstraklasie oraz niższych klasach rozgrywkowych. Na sobotę zaplanowane są trzy mecze PKO BP Ekstraklasy: Lechia Gdańsk - Piast Gliwice, Motor Lublin - Cracovia i GKS Katowice - Legia Warszawa.

Wszyscy czekali na ten komunikat Ekstraklasy. "Informujemy"

PZPN oraz Ekstraklasa S.A. postanowiły, że mecze Ekstraklasy oraz wszystkich innych rozgrywek ligowych, zostaną rozegrane zgodnie z planem. Będą one poprzedzone minutą ciszy.

"Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa S.A., w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej w dniu uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, które odbędą się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, informują:

- Sobotnie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz mecze wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez PZPN zostaną poprzedzone minutą ciszy.

- Podczas sobotnich meczów nie powinny odbywać się żadne imprezy towarzyszące, aby wydarzenia te miały godny i stonowany charakter" - czytamy w serwisie X na Ekstraklasa S.A.

We wtorek prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w związku z pogrzebem papieża Franciszka I. Pojawiło się więc pytanie, czy odwołane zostaną mecze Ekstraklasy i I ligi zaplanowane na sobotę 26 kwietnia. Ostatecznie do tego nie doszło. Kilkanaście godzin wcześniej krytycznie do pomysłu przełożenia meczów odnosił się Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

W Poniedziałek Wielkanocny cały świat pogrążył się w żałobie. W wieku 88 lat zmarł bowiem Papież Franciszek, który od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Papież był wielkim fanem sportu i kibicował argentyńskiej drużynie San Lorenzo.