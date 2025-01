Śląsk Wrocław pogrążony w chaosie. Kosecki: Jak można tyle płacić zawodnikowi?!

Po rundzie jesiennej ekstraklasy Śląsk Wrocław jest na prostej drodze do spadku do I ligi. Ekipa z Wrocławia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy i ma zaledwie 10 punktów! Do bezpiecznego, 15. miejsca traci aktualnie osiem punktów.

Jakub Kosecki ocenił sytuację Śląska Wrocław. "Pieniądze się znajdą"

Jakby tego było mało, to w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach finansowych w klubie związanych z brakiem wypłaty pensji za listopad ubiegłego roku. Jakby tego było mało to Śląsk miał zalegać z wypłatą premii dla zawodników za występ w Lidze Konferencji Europy

Jakub Kosecki w programie "To jest Sport.pl" zdradził, powołując się na informacje z pierwszej ręki, że piłkarzom Śląska Wrocław zabrakło odpowiedniego nastawienia w rundzie jesiennej, ale także jakość piłkarzy, którzy przyszli latem nie była na odpowiednim poziomie. Poruszył także temat finansów w klubie.

- Jak może być okej z finansami, jak do Śląska Wrocław sprowadzają napastnika, który nie potrafi bramek strzelać i mu dają 160 tysięcy miesięcznie?! - grzmiał były piłkarz Legii Warszawa. - Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć.

- Ja przechodząc do Śląska Wrocław i tak obniżyłem swoje zarobki względem tego, co zarabiałem w Niemczech. [...] Ja zarabiałem wtedy 60 tysięcy brutto i mieli pretensje. A teraz gość, który nie potrafi bramek strzelać, zarabia 160 tysięcy. I takich zawodników jest w Śląsku Wrocław pewnie kilku - ocenił Kosecki.

- Jak byłem w Śląsku Wrocław, to nie było problemów z pieniędzmi. Czy były na czas? Może nie na czas, ale nie było dużych opóźnień. Czasami trzeba było czekać trzy tygodnie po terminie, ale dostawałeś pieniądze. Nie wchodziliśmy w miesiące. Miasto wtedy, i z tego, co wiem, teraz też dba o klub. Tam pieniądze są i na pewno się znajdą - podsumował.

