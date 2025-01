Trener klubu Ekstraklasy ujawnił szczegóły negocjacji z Kylianem Mbappe

Jeszcze kilka tygodni temu media pisały o tym, że Bruno Baltazar zostanie zwolniony z Radomiaka Radom. Finalnie zespół nieco poprawił wyniki, a Portugalczyk miał zostać w klubie również na rundę wiosenną. Tego jednak nie doczekał, bo w święta odezwało się do niego francuskie SM Caen. Już 29 grudnia szkoleniowiec odszedł z Radomia do zespołu Ligue 2.

Był w Radomiaku Radom, a negocjował z Kylianem Mbappe. Trener zdradził szczegóły

Baltazar jest już trenerem Caen, którego większościowym udziałowcem jest Kylian Mbappe. Gwiazdor reprezentacji Francji i Realu Madryt od lipca 2024 roku posiada aż 80 procent akcji klubu, a więc ma sporo do powiedzenia. To również on negocjował z Bruno Baltazarem, o czym szkoleniowiec powiedział w rozmowie z TVP Sport.

- Rozmawialiśmy online 27 grudnia. On jest twarzą tego projektu, jednak byłem w kontakcie głównie z prezesem. Powiedział mi, że celem na ten sezon jest utrzymanie w Ligue 2, a w przyszłym roku lub za dwa lata mamy awansować do elity - zaczął Baltazar.

Dalej szkoleniowiec dopytany o rozmowę z Mbappe zdradził nieco więcej szczegółów. - Skupiliśmy się na rozmowie o młodych zawodników, ponieważ Caen ma jeden z najlepszych systemów szkolenia we Francji. W akademii jest wiele talentów. Chcemy dać szansę tym piłkarzom. Zależy nam też na ofensywnym i atrakcyjnym futbolu. Na tym bardzo mi zależy - dodał Portugalczyk.

Jak się okazuje, Mbappe i jego współpracownicy "podkupili" Baltazara z Radomiaka, który bardzo chciał przekonać trenera do pozostania. Oferta z Ligue 2 okazała się jednak znacznie bardziej atrakcyjna i nie chodzi o finanse. - Odbyliśmy szczerą rozmowę z prezesem. Zaproponował mi lepszy, dłuższy kontrakt. Celem mojej kariery jest praca w najlepszych ligach świata. Nadszedł jednak czas, aby spróbować czegoś innego i chciałem skorzystać z oferty Caen - dodał Baltazar.

Pierwszy mecz byłego trenera Radomiaka we Francji zaplanowano na piątek 3 stycznia o 20:00. Będzie to rywalizacja ligowa z Clermont Foot. Obecnie Caen zajmuje zaledwie 16. miejsce w tabeli, a najbliżsi przeciwnicy są o jedną lokatę wyżej.