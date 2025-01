Tyle milionów euro straci Barcelona na Danim Olmo. Lepiej usiądźcie

Dani Olmo - to w ostatnich godzinach zdecydowanie najgorętsze nazwisko w Barcelonie. Co nie ma związku z boiskowymi popisami króla strzelców Euro 2024, a wstydliwymi problemami klubu, który z powodu limitów wydatkowych La Ligi i zakończenia warunkowego okresu rejestracji (transfer medyczny w miejsce Andreasa Christensena) stracił ważnego piłkarza (w podobnej sytuacji jest Pau Victor).

Dani Olmo niezarejestrowany przez FC Barcelonę. Gra idzie o gigantyczne pieniądze

Reprezentant Hiszpanii w umowie zastrzegł sobie, że w razie braku możliwości zarejestrowania stanie się wolnym zawodnikiem. Choć wedle słów jego agenta Andy'ego Bary pragnie on zostać w katalońskim klubie, który wyprosił o dodatkowy czas na "wyjaśnienie sprawy" (do piątku 3 stycznia).

Ewentualna utrata Olmo oznaczałaby katastrofę, zarówno sportową, jak i ekonomiczną. Nad tą drugą kwestią pochylił się kataloński "Sport" i wyliczył, o jakich dokładnie sumach mowa. Pierwsza to 48 mln euro, bo tyle trzeba będzie wypłacić graczowi w ramach kontraktu (obowiązuje do końca czerwca 2030 r.), niezależnie od pozostania w klubie. Ponadto trzeba będzie sfinalizować płatność 55 mln euro dla RB Lipsk, poprzedniego klubu pomocnika.

Media: FC Barcelona może stracić ponad ćwierć miliarda euro na odejściu Daniego Olmo

Kolejne wyliczenia są już nieco bardziej szacunkowe. Do wspomnianych sum dodano bowiem 60 mln euro jako pieniądze stracone z powodu potencjalnej sprzedaży Olmo (na tyle wycenia go portal transfermarkt.de). A ostatnia suma to aż 100 mln euro, wzięta z zupełnie innego "źródła".

"Aby spróbować spełnić zasadę 1:1 (przychody równe wydatkom - red.), klub podpisał umowę sprzedaży na kolejne 20 lat lóż VIP za 100 mln euro, czyli kwotę znacznie niższą niż początkowo negocjowano - mówiło się o 200 milionach. Jednak zainteresowana katarska firma odrzuciła ofertę, gdy zobaczyła Laportę przypartego do muru. Jak się okazuje, kolejne 100 milionów ucieka kominem" - napisano. A otrzymane 100 mln ze sprzedaży lóż ma zostać przeznaczone na rejestrację Olmo (i Victora). A jest o co walczyć, gdyż z przytoczonych wyliczeń "Sportu" wynika, iż ewentualna strata na odejściu pomocnika wyniosłaby 263 mln euro!

Potencjalne straty FC Barcelony na Danim Olmo:

48 mln euro - konieczna do wypłacenia pensja

55 mln euro - suma odstępnego dla RB Lipsk

60 mln euro - potencjalnie utracona suma transferowa

100 mln euro - różnica w kwocie ze sprzedaży lóż wynikająca z pilnej potrzeby pozyskania środków na rejestrację piłkarza

Oczywiście te wyliczenia należy traktować z pewnym przymrużeniem oka (przecież do tej pory Olmo grał, za co należy mu się wynagrodzenie, więc niecała ta suma byłaby wyrzucona w błoto), chociaż dobitnie pokazują one skalę problemu, jaki ma FC Barcelona.

Zresztą Olmo swoją wartość dla klubu zdążył potwierdzić na boisku - w 15 meczach strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Przez to nawet w wypadku niezałatwienia sprawy przez Katalończyków szybko powinien znaleźć nowego pracodawcę - ponoć już ustawiła się po niego kolejka gigantów.