Media: Jest ostateczna decyzja ws. sprzedaży Pogoni!

- Obie strony chciałyby Pogoni jako wielkiej siły w polskiej piłce, stabilnej i na boisku i poza nim - mówił jakiś czas temu kanadyjski biznesmen Alex Haditaghi, zainteresowany kupnem Pogoni Szczecin. Rozmowy wydawały się być na ostatniej prostej, lecz nastąpił zwrot. Zresztą nieostatni w tej sprawie.

Kanadyjczykowi udało się dogadać z większością kredytodawców, a jednym z dwóch wyjątków była Fabryka Papieru Kaczory. Ich żądania miały zniechęcić go do inwestycji w klub, który potwierdził to w komunikacie. Lecz jeszcze przed Nowym Rokiem Haditaghi wrócił do negocjacji. - Z mojej strony nadal jest zainteresowanie - przekonywał. Teraz zapadła ostateczna decyzja.

Pogoń Szczecin już wie. Alex Haditaghi nie zostanie inwestorem

Według informacji portalu Goal.pl Kanadyjczyk zrezygnował z zakupu Pogoni, argumentując to "niepewnością co do transparentności i sposobem zarządzania klubu". Chodzi między innymi o zobowiązania szczecinian, którzy w niedawnym komunikacie wspomnieli o kwocie 26 mln zł, podczas gdy realnie do lipca trzeba byłoby zapłacić między 54 a 59 mln zł.

Nie do rozwiązania okazała się też sprawa z Fabryką Papieru Kaczory. Potencjalny inwestor uważał, że obecność tej firmy na koszulkach "powodowałaby lata spornych zobowiązań". - Cała ta sytuacja to kopanie jeszcze głębszego grobu Pogoni. Nie ma tu zaufania odnośnie najważniejszych spraw - przekazał anonimowy informator będący blisko negocjacji.

Fiasko rozmów ws. przejęcia Pogoni Szczecin. "Dane są rozbieżne"

Ponadto w trakcie rozmów wyszło na jaw, że szczecinianie mają spore zaległości. W tym wobec piłkarzy, którym nie wypłaciła pensji oraz bonusów. Kanadyjski biznesmen chciał to błyskawicznie uregulować, ale już wiadomo, że tego nie zrobi. - Jak możesz rozmawiać o sprzedaży klubu, skoro te dane są tak rozbieżne? Skoro od razu napotykasz konieczność spłaty wielu zobowiązań? To bardzo trudne do zaakceptowania - powiedziała osoba będąca blisko negocjacji. Sam Haditaghi nie skomentował sprawy.

W tej niewesołej atmosferze Pogoń Szczecin 3 stycznia rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu. Cztery dni później zespół poleci na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie spędzą kilkanaście dni. Po powrocie będą trenować na własnych obiektach, a pierwszy mecz w nowym roku rozegrają 1 lutego z Zagłębiem Lubin.