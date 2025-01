Oto priorytet transferowy Realu Madryt. Ponad 100 mln euro

Real Madryt zakończył 2024 rok wygraną 4:2 nad Sevillą i w tabeli La Liga zajmuje 2. miejsce, tuż za plecami derbowego rywala - Atletico. Do gry zespół Carlo Ancelottiego wróci 3 stycznia, kiedy podejmie Valencię. Brak spotkań w okresie świąteczno-noworocznej przerwy nie oznacza, że wokół Realu jest cicho. Zwłaszcza, że rozpoczęło się zimowe okienko transferowe.

Real ruszy na łowy? Oto ich priorytet

Madrytczycy z pewnością chcieliby powtórzyć osiągnięcia poprzedniego sezonu, w którym zdobyli mistrzostwo kraju i wygrali Ligę Mistrzów. W 2025 roku do klubu ze stolicy Hiszpanii mogą trafić znani zawodnicy. Od dawna spekuluje się o wzmocnieniach linii obrony. Łączeni z Realem byli Alphonso Davies z Bayernu Monachium i Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Teraz do gry, według katalońskiego "Sportu", weszło kolejne nazwisko.

"William Saliba przeszedł wszystkie filtry w Realu Madryt, aby być priorytetowym celem" - pisze dziennik, wymieniając środkowego obrońcę Arsenalu jako wymarzone wzmocnienie dla tej formacji. Źródło dodaje, że londyńczycy nie mają zamiaru lekką ręką pozbywać się lidera defensywy. Niedawno odrzucili zakusy Paris Saint-Germain, które oferowało za Francuza 95 milionów euro. Cena rynkowa zawodnika wynosi zaś 80 milionów.

To jednak nie musi być przeszkoda przed potencjalnym porozumieniem. "Real Madryt zbadał otoczenie zawodnika i jak się dowiedział Sport uzyskał pozytywną reakcję" - czytamy. Madrytczycy mieliby złożyć nawet dziewięciocyfrową ofertę i przekroczyć 100 milionów euro. Byłby to absolutny rekord w historii transferów obrońców.

Kataloński "Sport" daje do zrozumienia, że Real ma jednak argument, który mógłby przekonać Salibę. To jego rodak Kylian Mbappe. Obaj znają się oczywiście z reprezentacji kraju, ale okazuje się, że już jako młodzi piłkarze mieli ze sobą do czynienia. Saliba pierwsze piłkarskie kroki stawiał bowiem pod okiem ojca gwiazdora - Wilfrida Mbappe.

"Był moim trenerem przez prawie dwa lata. Nauczył mnie wszystkiego i to dzięki niemu jestem w tym miejscu" - tak o ojcu Kyliana dla "Le Populaire" wypowiadał się sam Saliba. Czas pokaże, czy wkrótce dołączy do jego syna w Realu.

William Saliba to 26-krotny reprezentant Francji, wicemistrz świata z 2022 roku. W Arsenalu rozegrał do tej pory 108 meczów, w których zdobył siedem goli. W trwającym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 25 spotkaniach. Strzelił dwie bramki.