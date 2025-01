Media: Gwiazdor podjął decyzję ws. swojej przyszłości

To nie był łatwy rok dla AS Romy. Jesienią rzymski klub prowadziło trzech szkoleniowców. Najpierw zwolniony został Daniele De Rossi, a następnie fiaskiem zakończyło się zatrudnienie Ivana Juricia. Dopiero ściągnięty z emerytury Claudio Ranieri zapewnił względną stabilizację i ustabilizował wyniki zespołu. Pod jego skrzydłami odrodził się także Paulo Dybala.

Dybala podjął decyzję

Argentyńczyk w ostatnich dwóch spotkaniach tego sezonu zdobył trzy gole. To jego trafienie zapewniło remis w meczu z Milanem. Renesans formy zbiegł się z okresem świąteczno-noworocznym. Wielu mogłoby się zastanawiać jak długo Dybala będzie jeszcze piłkarzem Romy. Latem niemal odszedł do Al-Qadsiah, ale ostatecznie wycofał się z transferu.

Umowa Argentyńczyka wygaśnie w czerwcu 2025 roku, a to oznacza, że już może negocjować umowę z potencjalnym, nowym pracodawcą. Czy tak się rzeczywiście stanie? Szczegóły ujawniają hiszpańskie i włoskie media:

"Jak wynika z tego, co od miesięcy mówi się we Włoszech, kontrakt Paulo Dybali wygasający w czerwcu 2025 roku ma zapis. Jeśli zawodnik osiągnie ustalony limit 50% rozegranych meczów w trzyletnim okresie 2021–2024, jego kontrakt zostanie automatycznie przedłużony do 2026 roku" - pisze "Mundo Deportivo".

Hiszpanie dodają, że pojawienie się Claudio Ranieriego i regularna gry Dybali sprawia, że odnowienie umowy jest już blisko. Pozytywne wiadomości dla kibiców Romy przekazał także włoski dziennikarz Nicolo Schira. Argentyńczyk chciałby zostać w Romie, a wkrótce w stolicy Włoch ma zjawić się agent piłkarza i porozmawiać o przyszłości.

Paulo Dybala rozegrał do tej pory dla Romy 97 meczów, w których zdobył 39 goli. Kolejna okazja do poprawienia tego dorobku już w niedzielę 5 stycznia. Roma zagra wówczas z Lazio.