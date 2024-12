A jednak! Przełomowe wieści ws. Jagiellonii

Biorąc pod uwagę ostatnie miesiące, śmiało można powiedzieć, że Jagiellonia Białystok to obecnie jedna z najlepszych polskich drużyn. W ekstraklasie po 18. kolejkach mistrzowie Polski zajmują trzecie miejsce, tracąc tylko trzy punkty do pierwszego Lecha. W tabeli Ligi Konferencji z dziesięcioma oczkami na koncie plasują się na trzeciej pozycji, tuż za Chelsea i Legią Warszawa. Jak na debiut w europejskich pucharach, wynik ten już teraz jest całkiem niezły.

Kapitalne wieści dla Jagiellonii! Kibice będą zachwyceni

Jednym z ojców sukcesu Jagiellonii niewątpliwie jest Łukasz Masłowski. Dyrektor sportowy klubu z Białegostoku przeprowadził transfery m.in. Afimico Pululu czy Mateusza Skrzypczaka oraz zdołał przedłużyć umowy z Jesusem Imazem i Tarasem Romanczukiem. Co więcej, to właśnie on był odpowiedzialny za powierzenie Siemieńcowi posady szkoleniowca.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Masłowski lada moment odejdzie z Jagiellonii. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem trwającego sezonu, a chrapkę na pozyskanie tak zdolnego dyrektora sportowego mają m.in. Legia Warszawa, Raków Częstochowa czy Widzew Łódź. Ponoć pojawiły się także oferty od zagranicznych klubów. Czy sam Łukasz Masłowski podjął już ostateczną decyzję ws. swojej przyszłości?

- Mam do końca kontraktu jeszcze pół roku. To daje mi sporo czasu do namysłu, niemniej nie potwierdzam i nie zaprzeczam waszym informacjom. Nie jest tajemnicą, że mam na biurku oferty z kilku klubów. Mam jeszcze czas do namysłu - powiedział ostatnio w rozmowie z TVP Sport. Z informacji przekazanych przez wspomniane źródło wynika jednak, że po zaawansowanych rozmowach Masłowski ma przedłużyć umowę z Jagiellonią Białystok.

Redakcja TVP Sport skontaktowała się także z przyszłym prezesem mistrza Polski - Zbigniewem Ziemowitem Deptułą - który całą sagę skwitował tylko stwierdzeniem "będzie dobrze". W takiej sytuacji można przypuszczać, że lada moment obie strony potwierdzą przedłużenie kontraktu. Mimo to jak na razie nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnych komunikatów. Łukasz Masłowski pracuje w Jagiellonii od początku 2022 roku.