Rewolucyjne plany transferowe Rakowa. Gwiazdor na wylocie

- To jest, można powiedzieć, strzępek tego, co ja widzę na przyszłość. To, jakim składem dysponujemy i to, co prezentujemy, to dla mnie na tę chwilę jest nie do przyjęcia. Dlatego będziemy pracować, ściągać zawodników, będą dochodzić kontuzjowani - zapowiadał przed tygodniem Marek Papszun. Szkoleniowiec po rocznej przerwie ponownie objął stanowisko trenera Rakowa Częstochowa.

Dotychczas do Rakowa Częstochowa trafiło czterech nowych zawodników: 21-letni grecki pomocnik Vasilios Sourlis, 23-letni norweski bramkarz Kristoffer Klaesson, 26-letni grecki skrzydłowy Lazaros Lamprou oraz 22-letni brazylijski pomocnik Adriano.

Raków Częstochowa z kolejnymi transferami do i z klubu

Jednak to nie koniec transferów do klubu. Portal TVP Sport przekazał, że niedługo nowym piłkarzem Rakowa powinien zostać ogłoszony napastnik Cracovii Patryk Makuch. Do tego klub z Częstochowy ma wyłożyć aż milion euro na sprowadzenie Ariela Mosóra z Piasta Gliwice. 21-letni obrońca zostałby czwartym najdroższym transferem w historii Rakowa.

A odejścia z Rakowa? Blisko było przenosin Łukasza Zwolińskiego do Wisły Kraków. Jednak wszystko zostało zablokowane. - We wtorek wpłynęła oferta i gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, napastnik miał przechodzić testy medyczne w środę. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Powód? Piłkarz i jego obecny pracodawca, Raków Częstochowa, nie mogą dojść do porozumienia finansowego przy rozstaniu. 31-latek jest zesłany do rezerw i ciągle szuka sobie nowego klubu - przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Ten sam dziennikarz poinformował, że niepewna jest przyszłość Iviego Lopeza. Hiszpan rok temu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i ciągle nie wrócił do regularnej gry. Z tego też powodu Raków ma być sfrustrowany całą sytuacją i niewykluczone, że Lopez odejdzie z klubu do końca letniego okienka transferowego.

Pierwszy mecz w nowym sezonie ekstraklasy Raków Częstochowa rozegra w niedzielę 21 lipca na wyjeździe z Motorem Lublin o godz. 20:15.