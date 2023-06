Oficjalnie. Piłkarz zamienił Pogoń Szczecin na klub Seria A

Almqvist do Pogoni Szczecin trafił w lipcu 2022 roku na wypożyczenie z rosyjskiego FK Rostów po napaści kraju Władimira Putina na Ukrainę. Na takiej zasadzie transferu czasowego spędził w Polsce rok.

Pontus Almqvist odchodzi z Pogoni Szczecin. Wielki krok dla Szweda

W Szczecinie liczono na to, że uda się utrzymać Almqvista na kolejny sezon, jednak Szwed zdecydował, że woli przenieść się do Lecce. We włoskiej drużynie napastnik będzie przebywał na podobnych warunkach co w Pogoni - jego kontrakt po przejściu testów medycznych będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku, a "na papierze" dalej jest zawodnikiem Rostowa.

Dla Pogoni to duża strata bowiem szczecinianie przygotowują się do walki o europejskie puchary. Zespół trenera Jensa Gustafssona w lipcu zmierzy się w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy ze zwycięzcą starcia Linfield FC Z Irlandii Północnej z albańskim KF Vllaznia.

Szczecinianie ostatni raz w tych rozgrywkach występowali w ubiegłym sezonie, gdy zaczynali je od I rundy eliminacji. Tam pokonali islandzki KR Reykjavik 4:2 w dwumeczu, żeby z II rundzie kwalifikacji zmierzyć się z duńskim Brondby IF. Na drugim etapie jednak zakończyła się walka Pogoni o europejskie puchary, bowiem zespół z Danii pokonał ją aż 1:5. Po odejściu Almqvista jedynym napastnikiem w zespole ze Szczecina pozostał Słoweniec Luka Zahović.

Pontus Almqvist w sezonie 2022/2023 dla Pogoni rozegrał 27 meczów, w których zdobył pięć bramek i zanotował sześć asyst. Wystąpił też w trzech spotkaniach eliminacji do Ligi Konferencji Europy, jednak nie trafił tam do siatki rywali ani razu.