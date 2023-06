Hurtowe transfery z Chelsea do Arabii wywołały reakcję. Klub musiał się tłumaczyć

W maju zeszłego roku Todd Boehly przejął Chelsea. Od tamtej pory klub ściągnął aż 16 nowych piłkarzy i wydał na nich około 600 milionów funtów. Ofensywa transferowa nie przełożyła się na osiągane wyniki sportowe. Chelsea zakończyła rozgrywki Premier League dopiero na 12. miejscu i teraz musi pozbyć się kilku niechcianych piłkarzy, aby nie złamać zasad Finansowego Fair Play. W tym mają im pomóc Saudyjczycy.

Premier League zażądała wyjaśnień od Chelsea

Od niedawna media informują, że do klubów w Arabii Saudyjskiej mają przenieść się Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi i Pierre-Emerick Aubameyang. Sprzedaż tych zawodników ma wesprzeć finansowo Chelsea. Oferta ze strony Arabii Saudyjskiej nie jest przypadkowa. Boehly oraz Clearlake Capital Group, które posiada 60 procent udziałów w Chelsea, mają za sobą bogatą historię biznesową z Saudyjczykami. Chodzi między innymi o inwestycję PIF (Państwowy Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) we wspomnianą firmę. Takie działania wzbudziły niepokój wśród działaczy Premier League, którzy zdaniem "The Telegraph" zażądali od klubu wyjaśnień.

Oczekiwali zapewnień, że PIF nie był w żaden sposób powiązany z przejęciem Chelsea przez Todda Boehly'ego i Clearlake Capital. Fundusz jest już właścicielem Newcastle United i obawiano się, czy Saudyjczycy nie są zaangażowani w sprawy innego klubu Premier League. - PIF ma tak wiele inwestycji na całym świecie, że powinien zostać zmuszony do udowodnienia, że nigdzie nie dochodzi do konfliktu interesów - mówił jeden z działaczy angielskiego klubu w rozmowie z "The Telegraph".

To samo źródło przekazało później, że przedstawiciele ligi otrzymali od klubu potwierdzenie, że nie ma żadnych niedozwolonych interesów na linii Chelsea - PIF. Zdaniem dziennikarzy mieli być usatysfakcjonowani przekazanymi informacjami.

Kolejne transfery Chelsea

Mimo ogromnych sum wydanych na transfery Chelsea nie zamierza się zatrzymywać i planuje kolejne wzmocnienia. Niedawno oficjalnie ogłoszono ściągnięcie Christophera Nkunku. Wiele mówi się również na temat transferów Moisesa Caicedo oraz Nicolasa Jacksona. Obaj piłkarze mieliby kosztować około 110 milionów euro.