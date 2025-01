Lech w końcu ogłosił transferowy hit! Kibice się doczekali

W ubiegłym tygodniu piłkarze Lecha Poznań wrócili do treningów, a we wtorek rozpoczęli 11-dniowe zgrupowanie w tureckiej miejscowości Lara. W czasie gdy piłkarze Nielsa Frederiksena pracują nad zbudowaniem formy przed rundą wiosenną ekstraklasy, to działacze "Kolejorza" stają się wzmocnić drużynę w walce o mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Od dłuższego czasu mówiło się, że Lech Poznań i Raków Częstochowa rywalizują o usługi Gisliego Thordarsona, a więc 20-letniego młodzieżowego reprezentanta Islandii. Portal Meczyki.pl zdradził w sobotę, że Vikingur Reykjavik przyjął ofertę obu polskich klubów, a ostateczna decyzja miała należeć do samego piłkarza.

Gisli Thordarson zostanie piłkarzem Lecha Poznań. Ostatnia prosta

A Thordarson zdecydował się na przenosiny do Lecha Poznań, co potwierdza wtorkowy komunikat przekazany przez "Kolejorza" w mediach społecznościowych. "Testy przed transferem do Lecha Poznań rozpoczął Gisli Thordarson. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to reprezentant islandzkiej młodzieżówki podpisze z Kolejorzem 4,5-letni kontrakt" - czytamy.

Na oficjalnej stronie internetowej Lech poinformował, że testy medyczne potrwają cały dzień, więc ewentualnego komunikatu ws. podpisania umowy można spodziewać się pewnie we wtorkowy wieczór.

"Mierzący 190 centymetrów wzrostu środkowy pomocnik to Islandczyk, który jako junior wyjechał do włoskiej Bolonii, gdzie trenował w grupach młodzieżowych. Wrócił latem 2022 roku i związał się wówczas z Vikingurem - przypomnijmy, że ten klub był rywalem Lecha w eliminacjach Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/2023. Wówczas Niebiesko-Biali okazali się lepsi, a w trwających rozgrywkach zespół z Reykjaviku po wywalczeniu mistrzostwa Islandii zakwalifikował się do fazy grupowej LKE" - dodano w komunikacie, zaznaczając, że w obecnym sezonie Thordarson rozegrał 14 meczów w europejskich pucharach.

Zobacz też: Lech Poznań definitywnie skreślił dwóch piłkarzy

Po rundzie jesiennej ekstraklasy Lech Poznań ma 38 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. O dwa punkty wyprzedza Raków Częstochowa, o trzy Jagiellonię Białystok, a o sześć Legię Warszawa. Kolejny mecz "Kolejorz" rozegra w piątek 31 stycznia o godz. 20:30 u siebie z Widzewem Łódź.