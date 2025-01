Jest komunikat w sprawie decyzji piłkarzy Pogoni Szczecin

"O 16 planowane było rozpoczęcie 1 treningu Pogoni w 2025 roku. Piłkarze wciąż nie wyszli z szatni. Po 1,5h oczekiwania zawodnicy wyszli na boisko, zrobili kółko i wrócili do szatni" - tak 4 stycznia na portalu X pisał Dominik Markiewicz, dziennikarz Pogoń SportNet. Atmosfera wokół szczecińskiego klubu daleka była od idealnej, a kibice mogli się niepokoić w związku ze zbliżającym się wielkimi krokami obozem. Piłkarze protestowali, a według doniesień medialnych spowodowane to było zaległościami w wypłatach.

Ważne wieści dla kibiców Pogoni. Jest decyzja

Teraz nie ma już wątpliwości. Klub poinformował o tym, jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość zawodników.

"We wtorek z samego rana Portowcy wyruszyli na zgrupowanie do tureckiego Belek. W kadrze naszej drużyny znalazło się 30 zawodników. Obóz potrwa do 18 stycznia. W jego trakcie Pogoń rozegra trzy mecze kontrolne. Rywalami naszej drużyny będą serbska Cvena zvezda Belgrad (11.01), kazachski Kajsar Kyzyłorda (14.01), a także węgierskie Paksi FC (17.01)" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Pogoni Szczecin. W kadrze znajduje się kilku zawodników akademii klubu.

Przypomnijmy, że ostatnie tygodnie - już po zakończeniu jesiennych zmagań w ekstraklasie - to prawdziwa huśtawka nastrojów. Zmiany w gabinetach klubu nie doszły do skutku. Alex Haditaghi nie został właścicielem Pogoni, a kibicom trudno się ekscytować zimowym oknem transferowym i wypatrywać jakościowych wzmocnień, które pomogłyby Robertowi Kolendowiczowi w walce na wiosnę.

Sytuacja finansowa Pogoni Szczecin jest fatalna. "Choć w oficjalnym oświadczeniu klubu długi Pogoni oceniono na 26 mln złotych, wg Jerzego Chwałka z "Super Expressu" kwota ta jest dwukrotnie wyższa" - pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Pogoń zajmuje dopiero 8. miejsce w ligowej tabeli. 1 lutego rozegra pierwszy ligowy mecz. Jej rywalem będzie Zagłębie Lubin.