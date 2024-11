Oto kadra Polski na mecz ze Szkocją! Probierz odesłał jednego na trybuny

Po pogromie na Estadio do Dragao, jaki zafundowali naszej reprezentacji Portugalczycy, można było się zastanawiać, na jaki skład przeciwko Szkocji zdecyduje się Michał Probierz. Zwłaszcza że do grona kontuzjowanych dołączyli Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i Taras Romanczuk, a każdy z nich wyszedł w Porto w wyjściowym składzie. Selekcjoner dowołał nawet awaryjnie stopera Mateusza Wieteskę z Cagliari, ale ten jest we Włoszech jedynie rezerwowym i jego występ od pierwszej, czy jakiejkolwiek innej minuty, wydawał się wątpliwy.

Listopad dobiega końca, a pytań nie ubywa

Jednak jeszcze zanim poznaliśmy wyjściowe zestawienie reprezentacji Polski, Michał Probierz musiał zdecydować, kto obejrzy mecz wyłącznie jako kibic, jako że dostępnych piłkarzy było 24, a miejsc w kadrze meczowej 23. W tym wypadku nie było specjalnej niespodzianki. Nasz selekcjoner zrezygnował z czwartego bramkarza, czyli w tym wypadku Bartosza Mrozka z Lecha Poznań. Będzie on zatem musiał poczekać na debiut w narodowych barwach do jakiejś innej okazji niż Liga Narodów.

Mecz Polska - Szkocja rozpocznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.

Kadra Polski na mecz ze Szkotami:

Bramkarze: Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski.

Obrońcy: Jakub Kiwior, Kamil Piątkowski, Mateusz Wieteska, Sebastian Walukiewicz, Michał Gurgul, Tymoteusz Puchacz, Dominik Marczuk, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński

Pomocnicy: Bartosz Slisz, Kacper Urbański, Jakub Moder, Mateusz Bogusz, Piotr Zieliński, Antoni Kozubal, Bartosz Kapustka, Sebastian Szymański

Napastnicy: Karol Świderski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek.