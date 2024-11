Niebywałe słowa po blamażu Polaków! "Zmierzamy w dobrym kierunku"

Reprezentacja Polski może i miała za sobą najlepsze 45 minut pod wodzą Michała Probierza w piątkowym meczu z Portugalią, ale cóż tego. Do przerwy na stadionie w Porto był bezbramkowy remis, a w drugiej części gry piłkarze Roberto Martineza wbili pięć bramek, a naszą kadrę stać było tylko na honorowe trafienie Dominika Marczuka.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Przegrana 1:5 była bardzo bolesna i zaraz po spotkaniu na reprezentację Polski i selekcjonera Michała Probierza spadła fala krytyki. "W najczarniejszych nie spodziewałem się takiego wyniku", "mecz typowy dla polskiej piłki" - takie komentarze pojawiły się w mediach społecznościowych po tym spotkaniu.

Michał Listkiewicz broni reprezentacji Polski po meczu z Portugalią

Pod prąd postanowił pójść były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. - Jestem rozgoryczony, bo uważam, że gra naszych piłkarzy była o wiele lepsza niż wynik, który osiągnęli. Zasłużyliśmy na co najmniej trzy gole, nie wiemy też, jak potoczyłby się mecz, gdybyśmy wykorzystali chociaż jedną okazję w pierwszej połowie i prowadzili - powiedział w rozmowie z TVP Sport. Podkreślał, że Portugalczycy mieli po prostu swój dzień.

Listkiewicz mówił, że był oczarowany grą polskiej kadry w pierwszej połowie spotkania. - Od 60. minuty wszystko się posypało, ale obraz drużyny Probierza nie jest tak druzgocący, jak wskazywałby na to sam rezultat piątkowego meczu. Wierzę, że co nas nie zabije to nas wzmocni - zaznaczył.

Michał Probierz do zwolnienia? Listkiewicz broni selekcjonera

- Jestem rozbawiony nawoływaniami do zwolnienia Michała Probierza. Moim zdaniem zmierzamy w dobrym kierunku, musimy być cierpliwi. Nie chciałbym deprecjonować umiejętności naszych piłkarzy, ale nie uważam, by problemem był trener. Nie wiem, czy w najbliższym czasie będziemy w stanie wejść na poziom, na jakim znajduje się Portugalia i czy w ogóle kiedykolwiek do tego dojdzie - przyznał wprost Listkiewicz.

Zdaniem byłego prezesa PZPN-u mijający rok to jedna wielka budowa kadry. - Probierz sprawdził wielu zawodników, ale cały czas widzimy, że ich jakość nie jest na takim poziomie, którego byśmy sobie życzyli. Jestem jednak optymistą i liczę na to, że niebawem będziemy mieli więcej powodów do zadowolenia - podsumował.

Ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w poniedziałek 18 listopada o godz. 20:45 ze Szkocją. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.