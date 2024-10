Oto co robił Jose Mourinho podczas meczu Polska - Portugalia

Jose Mourinho jest bardzo utytułowanym trenerem. Na koncie ma między innymi dwie wygrane Ligi Mistrzów (z FC Porto i Interem Mediolan), a także trzy mistrzostwa Anglii zdobyte z Chelsea. W ostatnich latach prowadził AS Romę, z którą sięgnął po zwycięstwo w Lidze Konferencji.

Na początku tego roku szkoleniowiec został zwolniony z Rzymu. Przez kilka miesięcy był bezrobotny, ale to się zmieniło na początku lipca. Wówczas Portugalczyk został ogłoszony nowym trenerem Fenerbahce. Pod jego wodzą turecki klub radzi sobie całkiem dobrze. W tabeli ligowej po siedmiu kolejkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do prowadzącego Galatasaray traci sześć punktów. W sobotę 12 października Mourinho miał wielkie powody do radości. Nie chodzi jednak o triumf jego rodaków nad Polakami.

Córka Jose Mourinho wzięła ślub w dniu meczu Polska - Portugalia

Tego dnia jego córka - Matilde Mourinho - wzięła ślub z Dannym Grahamem, a obrazki z wydarzenia możemy oglądać w mediach społecznościowych. W sieci pojawiły się nagrania z ceremonii.

Ślub córki Jose Mourinho screen Instagram

W weselu, które odbyło się w portugalskim Azeitao, znajdującym się niedaleko Lizbony, uczestniczyło ok. 300 gości. Co ciekawe, Jose Mourinho zaczął świętowanie już dzień wcześniej. W piątek miał zjeść kolację przedślubną z przyjaciółmi i rodziną.

Ślub córki Jose Mourinho screen Instagram

Wybranek córki Mourinho - Danny Graham - to dyrektor i współzałożyciel Agace and Graham, a więc przedsiębiorstwa konsultingowego, które zajmuje się nieruchomościami. Z kolei Matilde Mourinho ma własną firmę, która funkcjonuje całkiem dobrze. Sprzedaje własną linię biżuterii. Jej marka działa pod nazwą "Matilde.jewellery", a za oferowane produkty trzeba słono zapłacić. "Wygląda na to, że Jose Mourinho nie jest jedynym 'Special One' w rodzinie. Jego córka zrobiła furorę, prowadząc własną firmę" - pisał dziennik "The Sun" przed rokiem, informując, że jej zarobki mają oscylować w granicach trzech milionów funtów.

Fenerbahce wróci do gry w przyszłą niedzielę (20.10). Wtedy zmierzy się na wyjeździe z Samsunsporem.