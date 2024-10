Słynny dziennikarz zna już wyniki Złotej Piłki. "Historyczna niesprawiedliwość"

Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski - tej trójki zabrakło w gronie 30 piłkarzy nominowanych do nagrody Złotej Piłki. Zwycięzca tej nagrody ma zostać ogłoszony 28 października podczas gali w paryskim Theatre du Chatelet. Za głównych faworytów do wygrania Złotej Piłki media wskazywały Viniciusa Juniora, Jude'a Bellinghama (obaj Real Madryt) czy Rodriego (Manchester City). Dziennik "Marca" pisał 24 września br., że nagrodę ma odebrać Vinicius.

"Dotyka złota. Paryż i Sekwana już czekają na Brazylijczyka i koronację go na najlepszego piłkarza sezonu 2023/24. Świat futbolu przywitał go jako jednego z najwspanialszych, a teraz przejmie władzę nad France Football i Złotą Piłką" - czytamy w artykule. - Nie ma lepszego kandydata do zdobycia tej nagrody w tym roku od Viniciusa. To chłopak, który na to po prostu zasługuje, jest wojownikiem - dodał Neymar w rozmowie z brazylijską telewizją BandSports.

W poprzednim sezonie Vinicius Junior zagrał w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 24 gole i zanotował 11 asyst. Dzięki postawie Brazylijczyka Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii i krajowy Superpuchar.

"Jedna z największych niesprawiedliwości". Dziennikarz zna wyniki Złotej Piłki

Włoski dziennikarz Tancredi Palmeri opublikował post na profilu X, z którego wynika, że zna on już wyniki tegorocznej edycji Złotej Piłki. Z jego informacji wychodzi, że nagrodę ma otrzymać właśnie Vinicius. "Vinicius wygrał Złotą Piłkę. Dla mnie to jedna z największych niesprawiedliwości w historii. On był nikim na Copa America, podczas gdy Rodri był wybitny w każdych rozgrywkach i został MVP Euro 2024" - rozpoczął dziennikarz.

"Wygląda na to, że po raz kolejny machina reklamowa Realu Madryt lobbowała wystarczająco, by przekonać głosujących. A Rodri nie miał nic" - dodał Palmeri. Internauci, mówiąc bardzo delikatnie, nie zgodzili się z dziennikarzem.

"To nie jest niesprawiedliwe, to tylko pokazuje, że jakość tego sportu spadła z klifu", "mówi, że to najbardziej niesprawiedliwe, ale chce wygranej Rodriego kosztem Bellinghama", "Williams i Yamal byli lepsi od Rodriego na Euro", "to w końcu konkurs popularności", "nienawiść dziennikarzy do młodych czarnoskórych piłkarzy jest szalona" - to treść części komentarzy na portalu X.

