Powracający do reprezentacji Polski Arkadiusz Milik już po dwóch minutach meczu z Ukrainą musiał opuścić boisko. Został zmieniony przez debiutanta Kacpra Urbańskiego. Napastnik Juventusu przy próbie pressingu doznał kontuzji. - Oby to nie było kolano - powiedział komentujący spotkanie na antenie TVP Sport Marcin Żewłakow. W przerwie meczu Milik został odwieziony na badania do szpitala.

