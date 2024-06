Co za gra Polaków z Ukrainą! Gol za golem! [WIDEO]

Reprezentacja Polski w wybornym stylu rozpoczęła pierwszy sparing przed Euro 2024. Wystarczył nieco ponad kwadrans, a nasi piłkarze prowadzili na Stadionie Narodowym z Ukrainą 2:0. Na ten moment wygrywają aż 3:1 i udowodnili, że mają czym straszyć rywali.

Zobacz wideo Mocny apel selekcjonera do kibiców i dziennikarzy

Kapitalny początek Polaków. Prowadzimy z Ukrainą. Trzy szybkie ciosy

Strzelanie rozpoczęło się w 11. minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego posłał Sebastian Szymański. Piłka spadła pod nogi Bartosza Salamona. Obrońca Lecha wygrał walkę o pozycję w polu karnym, lekko trącił futbolówkę, a po chwili przytomnie uderzył ją Sebastian Walukiewicz. Pokonał Georgija Buszczana i tym samym zdobył swoją premierową bramkę w reprezentacyjnych barwach.

Minęło zaledwie pięć minuty, a Polacy zaskoczyli Ukraińców po raz kolejny. Piłkę nieopodal narożnika pola karnego dostał Piotr Zieliński. Grający z opaską kapitana 30-letni pomocnik zmylił Andrija Jarmołenkę, ułożył sobie piłkę i odważnie uderzył z dystansu i z ostrego kąta. Strzał zaskoczył całą linię obrony, bramkarza i po koźle piłka wpadła przy dalszym słupku.

Po pół godziny zrobiło się już 3:0. Kolejny raz kluczowy okazał się rzut rożny. Centrę tym razem posłał Michał Skóraś, a najwyżej wyskoczył Taras Romanczuk, który idealnie trafił głową.

Przed przerwą Ukraińcom udało się nieco zmniejszyć stratę. W 41. minucie Rusłan Malinowski podał do przodu do Artema Dovbyka, a ten wymanewrował Bartosza Salamona, złożył się do strzału zza pola karnego i trafił w dolny róg na 3:1. Wynik utrzymał się do końca pierwszej części gry.