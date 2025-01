Barcelona - Valencia. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Szaleństwo - tak można podsumować to, co działo się we wtorkowym meczu FC Barcelony z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów. Katalończycy przegrywali już 1:3 po koszmarnych błędach Wojciecha Szczęsnego, jednak ostatecznie zdołali zwyciężyć 5:4 w absurdalnych okolicznościach.

Barcelona wraca do La Liga. Zagra z Valencią

Teraz wicemistrzów Hiszpanii czeka powrót na krajowe podwórko. W niedzielny wieczór Barcelona zmierzy się z Valencią. Najbliżsi rywale zespołu Hansiego Flicka to obecnie jedna z najgorszych drużyn całej La Liga. Po 20. kolejkach zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 16 punktami na koncie. Po dawnej jakości Valencii na ten moment pozostało tylko wspomnienie.

Za to Barcelona musi zwyciężyć, aby nadal liczyć się w grze o mistrzostwo Hiszpanii. W sobotę Real Madryt pokonał 3:0 Real Valladolid, dzięki czemu zwiększył przewagę nad Katalończykami do aż dziesięciu punktów. Był to koncertowy występ Kyliana Mbappe, który ustrzelił pierwszego hat-tricka w barwach ekipy Carlo Ancelottiego.

Jak odpowie Barcelona? - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Valencia ustabilizowała swoją obronę, potrafi też grać w piłkę. To będzie dla nas kolejny ważny mecz, ponieważ w defensywie spisują się bardzo dobrze i musimy kreować okazje oraz strzelać gole, a nie jest to tak łatwe - mówił niemiecki szkoleniowiec dzień przed pierwszym gwizdkiem.

FC Barcelona - Valencia. Gdzie obejrzeć?

Spotkanie 21. kolejki La Liga pomiędzy FC Barceloną a Valencią odbędzie się w niedzielę 26 stycznia o godz. 21:00 na obiekcie Estadi Olímpic Lluís Companys. W telewizji transmisję z meczu przeprowadzi stacja Canal+Sport. W internecie spotkanie można obejrzeć na platformie Canal+Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.