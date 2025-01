Ależ lot! Fantastyczny rekord i życiowy sukces Wąska! Przebił nawet Małysza

W sobotę odbył się pierwszy konkurs lotów narciarskich w ramach Pucharu Świata w sezonie 2024/25. Na skoczni w niemieckim Oberstdorfie najlepszy okazał się Słoweniec Timi Zajc, który wyprzedził Norwega Johanna Andre Forfanga oraz swojego rodaka Domena Prevca. Polacy znów nie błyszczeli, a najlepszy z nich Piotr Żyła był 17.

W niedzielne popołudnie skoczkowie ponownie rywalizowali na mamucie w Oberstdorfie i "Biało-Czerwoni" mieli nadzieję na znacznie lepsze występy niż dzień wcześniej. Wiadomo było, że nie uda się Kamilowi Stochowi, który nie przebrnął kwalifikacji, zajmując w nich 44. miejsce.

Cel zrealizował za to Paweł Wąsek, który po niezakwalifikowaniu się do drugiej serii w sobotę, w niedzielę w pierwszej serii skoczył aż 222 metry i był najlepszym z Polaków, co przekładało się na wysokie ósme miejsce. Niewiele mniej, bo 220 metrów zaliczył Aleksander Zniszczoł, który po tej próbie plasował się na piętnastej pozycji.

Do drugiej serii awansował także Piotr Żyła, który skoczył 196 metrów i był 21.. Odpadł jedynie Jakub Wolny, który trafił na wyjątkowo trudne warunki i mimo aż 25 punktów rekompensaty jego 183,5 metra nie dało miejsca w TOP 30, a jedynie 32. lokatę.

Po pierwszej kolejce w konkursie prowadził Domen Prevc. Słoweniec osiągnął 226,5 metra i miał niespełna cztery punkty przewagi nad drugim Austriakiem Michaelem Hayboeckiem (220 m) oraz ponad sześciu nad trzecim Szwajcarem Gregorem Deschwandenem (234,5 m).

W drugiej serii niedzielnych zawodów Paweł Wąsek spisał się jeszcze lepiej. Skoczył aż 233 metry, w świetnym stylu bijąc swój rekord życiowy. Mało tego, pod tym względem Wąsek przeskoczył nawet Adama Małysza, który kończył karierę z najlepszym wynikiem 230,5 metra. Dzięki tej znakomitej próbie Wąsek awansował na czwarte miejsce, najwyższe w swojej karierze

25-latek ustąpił jedynie zwycięzcy - Słoweńcowi Domenowi Prevcowi, który skoczył w drugiej serii 231,5 metra, drugiemu Norwegowi Johannowi Andre Forfangowi (223 metry), a także trzeciemu Austriakowi Michaelowi Hayboeckowi (229 metrów).

Aleksander Zniszczoł, który w drugiej kolejce osiągnął 228 metrów, utrzymał swoją piętnastą pozycję. Ledwie trzy miejsca niżej uplasował się Piotr Żyła po skoku na 214,5 metra.

Lider Pucharu Świata Austriak Daniel Tschofenig był szósty, tuż za wiceliderem klasyfikacji generalnej Janem Hoerlem.

W Pucharze Świata dalej prowadzi Tschofenig z 1146 punktami przed Hoerlem (1043) oraz Niemcem Piusem Paschke (871). Paweł Wąsek jest trzynasty z dorobkiem 354 punktów.

Po dwóch konkursach na skoczni mamuciej w Oberstdorfie, Puchar Świata w skokach narciarskich pozostaje w Niemczech, jako że w przyszłym tygodniu skoczkowie będą rywalizowali w Willingen. Tam odbędą się aż trzy konkursy - w piątek będzie to konkurs drużyn mieszanych, a w sobotę i niedzielę zawody indywidualne. Relacje na żywo na Sport.pl.