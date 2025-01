Niesamowity gest Sinnera po finale AO. Reakcja ludzi mówi wszystko

Lider światowego rankingu ATP Jannik Sinner sięgnął po trzeci w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym. 23-letni włoski tenisista w niedzielnym finale Australian Open pokonał Niemca Alexandera Zvereva (2. ATP) w dwie godziny i 45 minut 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

