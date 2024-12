Media: A jednak! Zapadła decyzja ws. przyszłości Skorży

Maciej Skorża pierwszy raz podjął pracę w Urawa Red Diamonds w lutym 2023 roku i pracował w klubie przez prawie rok. W styczniu 2024 roku sam zrezygnował z powodów rodzinnych, ale do pracy wrócił już we wrześniu 2024 roku, by wyprowadzić zespół z kryzysu. Nie wiadomo było jednak, na jak długo został zatrudniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak dostał pytanie o najtrudniejsze momenty. "Wszystkie brudy..."

Japończycy podjęli decyzję w sprawie Macieja Skorży. Wszystko jasne

Po objęciu zespołu Skorża nie zrobił niesamowitych wyników - zanotował dwa zwycięstwa, pięć przegranych i dwa remisy. To daje Urawie dopiero 12. miejsce w ligowej tabeli na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Drużynę przejmował jednak na 16. lokacie, a więc zauważalny jest progres piłkarzy pod wodzą Polaka.

Sezon dobiega końca, więc władze klubu i sam trener musieli podjąć decyzję w sprawie przyszłości. Portal hochi.news twierdzi, że Skorża jest zdecydowany, by kontynuować pracę w Japonii i jest gotowy zostać w zespole na sezon 2025. Podobnego zdania są także zarządzający klubem i nie planują zmieniać trenera na kolejne rozgrywki.

"Potwierdzono, że menadżer Maciej Skorża będzie kontynuował pracę w przyszłym sezonie" - czytamy u źródła. Ponadto dowiadujemy się, że 52-latkowi obiecano wzmocnienia zespołu i ustalono także cel na kolejne rozgrywki. Jest nim pierwsze od 2006 roku mistrzostwo Japonii.

Skorża poprowadzi zespół z Saitamy również na przyszłorocznych klubowych mistrzostwach świata. Już w pierwszym sezonie pracy Polak wygrał przecież Azjatycką Ligę Mistrzów, a teraz czeka go rywalizacja z tuzami pokroju Realu Madryt czy Manchesteru City w zmienionym formacie KMŚ. Turniej rozpocznie się 16 czerwca.

W sezonie 2024 Urawa Red Diamonds zagra jeszcze spotkanie z zespołem Albirex Niigata. Starcie zaplanowano na 8 grudnia o 6:00 czasu polskiego.