Mbappe się pospieszył. Szybko musiał usunąć to z sieci

Liverpool niedawno przypieczętował 20. tytuł mistrza Anglii. Klub, który był jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, tym samym osłodził kibicom fakt, że wcześniej odpadł z elitarnych rozgrywek jeszcze przed ćwierćfinałami, przegrywając z PSG po rzutach karnych.

W mieście Beatlesów radość miesza się jednak ze smutkiem. Wszystko z powodu decyzji, którą w mediach społecznościowych przekazał jeden z najważniejszych piłkarzy.

- Po 20 latach spędzonych w Liverpoolu nadszedł czas, aby potwierdzić moją decyzję o odejściu z klubu po zakończeniu sezonu. To zdecydowanie najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem w życiu. Wiem, że wielu z Was zastanawiało się, dlaczego do tej pory o tym nie mówiłem, lub było sfrustrowanych tym, że nie zabrałem głosu, ale moim zamiarem zawsze było skupienie się na interesach drużyny - tak swój wpis na portalu X rozpoczął Trent Alexander Arnold.

Wychowanek Liverpoolu, który dla klubu z Anfield rozegrał 352 mecze - strzelając w nich 23 gole i notując 92 asysty - najprawdopodobniej wkrótce zostanie ogłoszony jako nowy piłkarz Realu Madryt. Tak wynika z informacji dziennikarzy - w tym Fabrizio Romano. Włoch w sprawie bocznego obrońcy Liverpoolu opublikował nawet wpis ze słynnym "here we go", potwierdzającym niejako nieuchronnie zbliżający się ruch.

Internauci momentalnie wychwycili jeszcze jedną rzecz. Pożegnalny tweet Arnolda na Instagramie polubił... Kylian Mbappe. Zauważył to między innymi hiszpański dziennik "AS". Gwiazdor Realu szybko usunął "serduszko", ale to nie pozostawiło wątpliwości. Trent Alexander-Arnold zapewne wkrótce zostanie drugim Anglikiem w Realu, dołączając do Jude'a Bellinghama.