Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna"

Zobacz wideo

Co musi się stać, by na kadrę zaproszenie dostał w końcu Matty Cash? Być może nie tylko o zdrowie piłkarza Aston Villi tu chodzi. Czy wielką gwiazdę światowej piłki od francuskiej kadry z premedytacją odsunął też Didier Deschamps? Sytuacja Kyliana Mbappe w ostatnich miesiącach jest niewesoła i nie chodzi tylko o formę sportową, ale o to, co się wokół zawodnika dzieje. Wreszcie czy skrupulatnie mierzący centymetry i mylący się system VAR nie jest coraz bardziej irytujący? O tym w programie "To jest Sport.pl" porozmawiali Piotr Żelazny, Dawid Szymczak, Kacper Sosnowski i Jakub Kosecki, który też... szykuje się (lub nie szykuje) do ciekawej walki.