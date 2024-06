Potężne osłabienie Holendrów przed meczem z Polską. "Jesteśmy z Tobą"

W przegranym 2:3 meczu z Realem Madryt Frenkie de Jong nabawił się kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Pomocnik FC Barcelony w ostatnich tygodniach toczył walkę z czasem, żeby móc zagrać na Euro 2024. - Jestem skłonny podjąć ryzyko, żeby zagrać na Euro i reprezentować mój kraj. Najważniejsze jest jednocześnie to, żeby nie przerodziło się to w przewlekły uraz. Dlaczego nie poddałem się operacji? Ponieważ nie wygląda na razie, żeby była potrzebna - przekazał de Jong kilka dni temu.

Ważne wieści dla Probierza. Ostateczna decyzja Holendrów ws. swojej gwiazdy

Selekcjoner Ronald Koeman podjął ostateczną decyzję wobec tego zawodnika. "Frenkie de Jong nie weźmie udziału w EURO 2024. Jesteśmy z Tobą, Frenkie" - oficjalnie poinformował w poniedziałkowy wieczór profil holenderskiej federacji piłkarskiej.

Frenkie de Jong od lat jest nieodzownym zawodnikiem reprezentacji Holandii. Dla "Oranje" od czasu debiutu we wrześniu 2018 roku wystąpił w 54 meczach, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst.

Jednak nasi pierwsi grupowi rywale na Euro 2024 doskonale poradzili sobie w ostatnich meczach towarzyskich bez swojego podstawowego środkowego pomocnika. Holendrzy najpierw rozbili Kanadę 4:0, a w poniedziałkowy wieczór - równolegle do spotkania Polaków - takim samym stosunkiem bramek rozprawili się z Islandią. Gole dla drużyny prowadzonej Ronalda Koemana strzelali Simmons, van Dijk, Malen i Weghorst.

W ostatnich dwóch meczach przed Euro 2024 Holandia zdobyła więc osiem goli i ani razu nie wyciągała piłki z własnej siatki. Mecz z Polską zaplanowano na niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00 na stadionie w Hamburgu.