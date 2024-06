To jest już lider tej kadry. "Holendrzy, Austriacy i Francuzi - bójcie się!"

"Galowa" jedenastka, mocny przeciwnik i ponad 48 tysięcy kibiców na trybunach. Poniedziałkowy mecz Polska - Turcja na Stadionie Narodowym w Warszawie miał wszystko, by być generalnym sprawdzianem Biało-Czerwonych przed rywalizacją z Holandią, Austrią i Francją na Euro 2024 w Niemczech. I chyba sam selekcjoner Michał Probierz nie przypuszczał, jak szybko jego plany legną w gruzach.

Gol i kontuzja przy cieszynce. Świderski aż cisnął butem o ziemię

Tak jak w najważniejszych meczach reprezentacji Polski, w wyjściowym składzie drużyny Michała Probierza obok Roberta Lewandowskiego wystąpił Karol Świderski. Wielu zarzucało mu, że ma za sobą bardzo przeciętne pół roku we włoskim Hellasie Werona, w trakcie którego zdobył dwie bramki w Serie A. Niektórzy uważali, że "Świder" nie tylko nie powinien być podstawowym piłkarzem kadry, co być może w ogóle nie powinien być na Euro 2024.

W poniedziałek wystarczyło zaledwie 12 minut, by 27-letni napastnik pokazał, dlaczego jest tak ważnym piłkarzem kadry. Przyjął piłkę po asyście Roberta Lewandowskiego, wykorzystał sytuację sam na sam z tureckim bramkarzem i dał Biało-Czerwonym prowadzenie.

Jego wielka radość z 11. trafienia w 31. meczu w reprezentacji narodowej szybko zamieniła się w ból i złość, bo przy cieszynce Świderski na tyle źle wylądował na murawie Narodowego, że złapał się za podkręconą kostkę. Lekarz kadry Jacek Jaroszewski początkowo uspokajał zaniepokojonego Michała Probierza, a sam zawodnik wrócił na murawę.

Na krótko. Po chwili znowu na niej usiadł, zdenerwowany zdjął buta i cisnął nim o murawę. To był dla niego koniec. Zmieniony przez Krzysztofa Piątka udał się na badania, choć pierwsze informacje są uspokajające - mówią o podkręconym stawie skokowym i kilku dniach przerwy, więc występ Świderskiego nie tylko na Euro 2024, ale nawet w pierwszym meczu z Holandią na razie nie jest wykluczony.

Pechowa 150. Lewandowskiego. Pomór napastników w reprezentacji Polski

Od zmiany Świderskiego w 19. minucie nie minął nawet kwadrans, a Michał Probierz mógłby wyrywać sobie włosy z głowy, gdyby tylko je na niej miał. Wszystko za sprawą Roberta Lewandowskiego, który usiadł na murawie i zasygnalizował kontuzję. Kapitan kadry z grymasem opuszczał boisko, zostając trzecim polskim napastnikiem schodzącym z tego powodu z placu gry z powodu kontuzji w drugim sparingu przed mistrzostwami Europy.

Po Arkadiuszu Miliku, Karolu Świderskim przyszedł czas na Roberta Lewandowskiego, którego zmienił Kacper Urbański. Już kilka minut przed zmianą wyglądało, że z "Lewym" coś jest nie tak, gdy w bardzo groźnym kontrataku Polaków nie poszedł za pędzącym na bramkę Krzysztofem Piątkiem.

Robert Lewandowski tuż przed meczem został uhonorowany pamiątkową koszulką przez PZPN za 150. mecz w kadrze. Jednak był to dla niego kolejny nieudany jubileusz, gdyż przy dwóch poprzednich okazjach Polacy przegrywali swoje spotkania - z Urugwajem (1:3) i Portugalią (2:3). Jednak i tu później można było odetchnąć z ulgą - Mateusz Borek na antenie TVP poinformował, że zmiana była podyktowana ostrożnością, a nie poważniejszym urazem napastnika Barcelony.

Misiowy falstart

109 tysięcy misiów w Białymstoku, 107 tysięcy w Gdańsku - STS przełożył swoją akcję, w trakcie której płaci złotówkę za każdego rzuconego misia na murawę na cele charytatywne również na mecz reprezentacji Polski.

Tyle że tym razem akcja wyszła nieco komicznie, bo gdy stadionowy spiker ogłaszał wszem i wobec, że misie mają zostać rzucone na jego znak po końcowym gwizdku, kibice niespecjalnie go posłuchali i już na początku spotkania za liniami boiska pojawiło się mnóstwo pluszaków rzuconych z trybun. Niemniej, koniec końców wspomniany bukmacher znowu będzie musiał solidnie wyskoczyć z kasy.

Kontuzje zabiły mecz. Szczęsny już w trybie turniejowym, ale "Boże, chroń przed Salamonem"

Prawda jest taka, że po 32. minucie, kontuzjami Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego, poniedziałkowy mecz został "zabity". Polacy, którzy wyszli na to spotkanie mocno zmotywowani, zaczęli głównie uważać na swoje zdrowie niż szukali szans na strzelenie kolejnego gola. W głowie wielu zapanowała ostrożność, by nie dać się wyeliminować z Euro 2024, jak to się stało z Arkadiuszem Milikiem i jak mogło się stać z Lewandowskim czy Świderskim (niepewni tego zawodnicy nie znali stanu zdrowia swoich kolegów).

Turcy próbowali to wykorzystać i stwarzali sporo zagrożenia pod bramką Wojciecha Szczęsnego, który kolejnymi doskonałymi interwencjami uchraniał Biało-Czerwonych przed stratą gola. Bramkarz Juventusu pokazał przez 75 minut formę z mundialu w Katarze, ale później również skapitulował po strzale Yilmaza odbitym od Bartosza Salamona. Później Szczęsnemu włączyły się na chwilę mistrzostwa świata w Rosji, gdy wyszedł interweniować daleko poza polem karnym, co zakończyło się próbą jednego z Turków do pustej bramki, odbitą od poprzeczki. Niemniej jednak, bez doświadczonego golkipera dobrego wyniku by nie było.

Nie można też nie wspomnieć o Bartoszu Salamonie, który po słabym meczu z Ukrainą (3:1) zaliczył jeszcze gorsze wejścia z ławki przeciwko Turkom. Nie tylko ponownie miał udział przy straconym golu, ale też wyglądał na piłkarza zdecydowanie zbyt wolnego na ten poziom. Salamon pokazał, że jeśli faktycznie to "Lech Poznań ciągnął go w dół", jak powiedział Michał Probierz, to ściągnął go bardzo głęboko w dół. Tego piłkarza po prostu nie można wystawić na Holandię, Francję czy Austrię.

To jest już lider tej kadry. "Buzzer-beater" Nicoli Zalewskiego

Panie Daniele De Rossi, czy pan to widzi? Nicola Zalewski w Romie może nie przekonuje nowego trenera, może nie do końca pasuje do jego systemu gry, może też został wystawiony przez rzymski klub na sprzedaż... Ale Michał Probierz potrafił trafić do tego chłopaka jak mało kto! A przecież na pierwsze zgrupowanie w ogóle go nie zabrał, wysyłając w zamian na kadrę U-21. Teraz z kolei chyba nikt nie wyobraża sobie reprezentacji Polski bez 22-letniego Zalewskiego, a ten odpłaca się selekcjonerowi i kibicom za zaufanie. To jest już lider tej kadry.

Była 90. minuta spotkania, gdy wahadłowy Romy przyjął piłkę na lewym skrzydle i zabrał się z nią do środka, mijając po drodze kolejny Turków na drodze

Probierz idzie jak burza. Reprezentację znów da się lubić!

Pięć zwycięstw i trzy remisy - drużyna Michała Probierza jeszcze za kadencji tego selekcjonera nie przegrała. Co więcej, "nie męczy" jej piłka, gra z ogromnym zaangażowaniem i nawet gdy zdarzają się jej gorsze okresy czy błędy w defensywie, idzie tylko do przodu, co potwierdzają kolejne wyniki. I nic dziwnego, że kibice przestają się od niej odwracać.

Michał Probierz nie przegrał jako selekcjoner kadry U-21 lub dorosłej od 15 meczów i listopada 2022 roku, czyli już ponad półtora roku! Holendrzy, Austriacy i Francuzi - bójcie się!