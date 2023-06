Na pewno znasz ten stadion. Ale po aktualnym zdjęciu możesz go nie poznać

Stadion Camp Nou to jedna z wizytówek nie tylko FC Barcelony, ale i całej stolicy Katalonii. Ogromny obiekt, który ostatnią swoją przebudowę przechodził przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1992 roku, wciąż jest zaliczany do jednego z największych na świecie. Według oficjalnych danych na jego trybunach zasiąść może niemal 100 tysięcy fanów, co jest wynikiem rzadko spotykanym na piłkarskich arenach.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Przebudowa była konieczna. FC Barcelona wydaje na nią miliony

Jeszcze przed sezonem 2022/2023 stało się jasne, że władze FC Barcelony będą musiały wydać ogromne pieniądze na przebudowę swojego domu. Otwarty w 1957 roku stadion, a przede wszystkim jego fasada i części nośne, potrzebowały gruntowego remontu, który pozwoliłby kibicom cieszyć się oglądaniem spotkań swojego ukochanego klubu bez konieczności martwienia się o swoje bezpieczeństwo.

Największy atencjusz mundialu znowu w akcji. Wypalił. "Było tam 1000 innych osób"

W sumie remont, który potrwa do listopada 2024 roku, ma pochłonąć 1,5 miliarda euro. Obiekt zostanie jednak bardzo szczegółowo przebudowany, a także otrzyma dach, którego nad trybunami brakowało. W związku z tym drużyna FC Barcelony będzie musiała na nieco ponad rok przenieść się na stadion olimpijski na wzgórzu Montjuic, gdzie będzie rozgrywać swoje mecze zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i Lidze Mistrzów.

Maszyny wjechały na stadion. Zmienia się nie do poznania

Po zakończeniu sezonu 2022/2023 firmy odpowiedzialne za przebudowę Camp Nou otrzymały zielone światło na całkowite zajęcie obiektu. W związku z tym stadion już teraz zmienia się nie do poznania. Ma to jednak związek z trwającą rozbiórką, która jest pierwszym etapem przebudowy.

Nie do wiary. Tyle kosztuje jacht, na którym Cristiano Ronaldo spędza wakacje

W ostatnich dniach m.in. zwinięta została murawa, po której biegali piłkarze. Zdemontowano też krzesełka z najwyższej części trybun, która w ciągu najbliższych tygodni najprawdopodobniej zostanie całkowicie rozebrana. O wszystkim klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując najnowsze zdjęcie obiektu.

Według założeń klubu, od listopada 2024 roku zmieni się także maksymalna pojemność Camp Nou. W 2024 roku, jeszcze w trakcie przebudowy, ma ona wynosić około 70 tysięcy miejsc. Docelowo w 2026 roku na stadionie będzie mogło zasiąść 105 tysięcy kibiców.