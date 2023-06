Kosmiczny kontrakt Mbappe. Tyle ma zarabiać w Realu. Dziennikarz ujawnił

Im bliżej rozpoczęcia okna transferowego, tym więcej mówi się o transferze Kyliana Mbappe. Francuz już jakiś czas temu ogłosił, że po wypełnieniu umowy wygasającej 30 czerwca 2024 roku odejdzie z Paryża. Teraz media spekulują o tym, że 24-latek może odejść z PSG jeszcze tego lata i zasilić Real Madryt.

Kylian Mbappe będzie zarabiał fortunę. Real Madryt rozbije bank?

Sytuacja Mbappe od jakiegoś czasu nie jest najlepsza. Po tym, jak piłkarz poinformował, że nie zamierza przedłużać umowy ze swoim obecnym pracodawcą, władze PSG miały wściec się na niego i zdecydować o rychłej sprzedaży, aby móc jeszcze na zawodniku zarobić. A skorzystać na tym zamierza Real Madryt, który chce zaoferować Francuzowi kosmiczny kontrakt.

Według doniesień hiszpańskiego dziennikarza Tomasa Gonzaleza Martina napastnik ma otrzymywać 60 milionów euro netto rocznie. Jego maksymalne zyski mają jednak zależeć od wysokości kontraktów sponsorskich i wyceny wizerunku. Piłkarz ma dostawać 65 procent z nich, a więc zarobki będą jeszcze wyższe. Z kolei "Królewscy" są w stanie zapłacić maksymalnie 200 milionów euro plus bonusy za gwiazdę PSG.

Kylian Mbappe dla Realu już 10 lipca? Media sugerują różne warianty

Media spekulują też, kiedy ostatecznie ma dojść do zakończenia transakcji. W Hiszpanii wszyscy są pewni, że uda się ją sfinalizować do 10 lipca. Według dziennika "Marca" istnieje jednak jeszcze jeden wariant. Real może wstrzymać się z podpisaniem kontraktu z napastnikiem do 1 stycznia 2024 roku i wówczas nie będzie musiał płacić paryżanom za tego zawodnika. Trener i działacze nie chcą naciskać Kyliana Mbappe, który według źródła ma być jednak jeszcze nie do końca pewny tego, czy chce opuścić stolicę Francji.

W minionym sezonie Kylian Mbappe rozegrał 43 spotkania w barwach PSG. Strzelił w nich 41 goli i zaliczył dziesięć asyst. Ponadto wygrał mistrzostwo Francji, został królem strzelców i najlepszym zawodnikiem Ligue 1 i był prawdziwym liderem drużyny.