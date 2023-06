Jakub Rzeźniczak przemówił po ohydnym wywiadzie. Szczęka opada

Jakub Rzeźniczak wywołał kolejny skandal wokół własnego życia prywatnego. W wywiadzie z "Żurnalistą" na YouTubie opowiedział, jak poznał matkę swojego dziecka Ewelinę Taraszkiewicz. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło - rzucił. Piłkarz poniekąd potwierdził to, co o Taraszkiewicz napisała jego obecna żona Paulina. - Poznali się [z Rzeźniczakiem], jak była prostytutką - stwierdziła na Instagramie, po czym usunęła wpis.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie w doskonałych humorach. Podziękowali za "wsparcie". I kto tu jest ofiarą?

Na te bulwersujące słowa ostro zareagowała cała masa ludzi. Przede wszystkim stanowczy głos zabrała sama zainteresowana. - Panie Rzeźniczak, ja to tylko mam nadzieję, że Pan ma te dowody na tę moją "prostytucję". I tak oczywiście, że zaraz na wszystkie wiadomości, na każde zdanie Pana Rzeźniczaka odpowiem. W przeciwieństwie do Ciebie Panie Rzeźniczak - ja mam dowody. Bardzo, bardzo słaba próba ratowania swej i tak już zniszczonej reputacji. Stay tuned. Szkoda, że kolejna sprawa o zniesławienie będzie w Kołobrzegu, ale z przyjemnością będę jeździć na każdą rozprawę - napisała Taraszkiewicz w mediach społecznościowych.

Włosi piszą o Zalewskim. Nie tego się spodziewaliśmy

Rzeźniczak atakowany był niemal z każdej strony. Do byłych partnerek dołączyli celebryci, jak np. Joanna Opozda, czy zwykli internauci. Suchej nitki nie pozostawili na nim także użytkownicy Twittera. Co na to sam piłkarz? Najwyraźniej spłynęło to po nim jak po kaczce, bo całą aferę skomentował w zadziwiający sposób.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Rzeźniczak wrócił do śmierci syna. To nie był jedyny dramat. "Paulina też była w ciąży"

Nowy gracz Kotwicy Kołobrzeg zamieścił na InstaStories zdjęcie z plaży ze swoją żoną Pauliną. Para tryska na nim dobrym samopoczuciem. Przebija się ono także w samym wpisie. - Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za tysiące wiadomości, które dziś otrzymaliśmy. Wasze wsparcie, słowa, które czytamy pokazują nam, że warto się nie poddawać - skomentowali Jakub i Paulina Rzeźniczakowie, zupełnie nie odnosząc się do tych mniej przyjemnych wiadomości.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie dziękują za 'wsparcie' screen: https://www.instagram.com/jakubrzezniczak25/