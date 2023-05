Remis, 89. minuta i TAKI GOL! Można go oglądać bez końca [WIDEO]

Reprezentacja Polski U-17 świetnie radzi sobie podczas trwających mistrzostw Europy i pewnie awansowała do ćwierćfinału. Na tym etapie zmierzyła się z Serbią. Spotkanie odbyło się w sobotę i było bardzo wyrównane. Po 88. minutach utrzymywał się wynik 2:2 i wydawało się, że do rozstrzygnięcia rywalizacji będzie potrzebna dogrywka.

Piękny gol daje awans Polakom

Niedługo później sędzia podyktował rzut wolny z bliskiej odległości dla polskiej drużyny. Do piłki podszedł Filip Rejczyk i pięknym strzałem w górny róg bramki pokonał bramkarza rywali. Było to decydujące trafienie, dzięki któremu nasi młodzi reprezentanci awansowali do półfinału.