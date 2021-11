Robert Lewandowski komentuje nagrodę na gali Złotej Piłki

Francuska redakcja "France Football" ogłosiła przed rozpoczęciem gali Złotej Piłki, że pojawią się dwie nowe nagrody - konkretniej w kategoriach "najlepszy klub roku" oraz "najlepszy strzelec roku". Wtedy zatem stało się jasne, że w tej drugiej kategorii wygra Robert Lewandowski, który zdobył aż 64 bramki w 54 meczach we wszystkich rozgrywkach w tym roku kalendarzowym.

Robert Lewandowski z nagrodą dla najlepszego strzelca 2021 roku. "Jestem bardzo dumny"

Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego strzelca tego roku z rąk Didiera Drogby podczas gali Złotej Piłki w Paryżu. "Jestem bardzo dumny z bycia tutaj, niemal dwa lata po tak trudnym czasie spowodowanym pandemią. Cieszę się ze zdobycia tej nagrody, zawsze jestem gotów, żeby strzelać bramki. Wszystko, co robię, to co strzelam, wymaga oddania szacunku dla trenera oraz kolegów z zespołu. Bez nich to nie byłoby możliwe. Specjalne podziękowania należą się też mojej całej rodzinie" - powiedział Lewandowski po odebraniu nagrody.

Robert Lewandowski rozmawiał też z dziennikarzem TVP Sport przed rozpoczęciem gali, gdzie podzielił się wrażeniami z obecności w Theatre du Chatelet w Paryżu. "Po tak ciężkim okresie dla całego świata, to jest coś nowego i wyjątkowego. Co prawda nie jesteśmy na boisku, ale mimo to jest to fajne przeżycie. Każda nagroda jest czymś niezwykłym i jest częścią życia. To też nagroda za to, co robisz każdego dnia. Taki wieczór jest wyjątkowym momentem, a nagroda jest specjalna" - dodał napastnik Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki i wszystko wskazuje na to, że plebiscyt rozstrzygnie się pomiędzy nim a Leo Messim, występującym w Paris Saint-Germain. Relacja z gali Złotej Piłki trwa na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.