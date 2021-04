Pierwotnie turniej miał się odbyć w dniach 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku, jednak UEFA podjęła decyzję o przełożeniu mistrzostw Europy ze względu na pandemię koronawirusa. Zgodnie z planem turniej odbędzie się w wielu europejskich miastach. Ich liczba musiała zostać skorygowana z 12 do 11, co oznacza, że niektóre mecze dwóch grup zostaną rozegrane na jednym obiekcie.

Euro 2020. Gdzie zagrają Polacy? Co z kibicami na trybunach?

Jednym z wymogów stawianych przez UEFA przy organizacji Euro 2020 było wpuszczenie chociaż części kibiców na trybuny (minimum 25 proc. pojemności stadionu). Już kilka tygodni temu do władz federacji dochodziły niepokojące głosy z Hiszpanii i Irlandii. Ostatecznie z pierwotnej grupy miast-gospodarzy odpadły Bilbao oraz Dublin. W ich miejsce UEFA dopuściła Sewillę, a także zwiększyła liczbę meczów rozgrywanych na stadionie w Sankt Petersburgu (Rosja). Lista pozostałych miast nie uległa zmianie. Poza dwoma wyżej wspomnianymi są to: Budapeszt, Bukareszt, Monachium, Londyn, Baku, Kopenhaga, Amsterdam, Rzym i Glasgow.

Euro 2020. Ile wynosi pojemność stadionów organizujących mistrzostwa?

Reprezentacja Polski rozegra mecze w Rosji oraz Hiszpanii. Zgodnie z planem na stadionie w Sankt Petersburgu na Stadionie Kriestowskim (67 000 miejsc) zmierzy się ze Słowacją (14 czerwca) oraz Szwecją (23 czerwca), natomiast w Sewilli na Estadio la Cartuja (57 619 miejsce) zagra jedno spotkanie z Hiszpanią (19 czerwca).

Euro 2020. Gdzie się odbędzie? Jaka pojemność stadionów? [LISTA MIAST]

Azerbejdżan, Baku, Stadion Olimpijski w Baku (pojemność: 68 700 miejsc)

Dania, Kopenhaga, Parken (38 065)

Anglia, Londyn, Stadion Wembley (90 000)

Niemcy, Monachium, Allianz Arena (75 000)

Węgry, Budapeszt, Puskás Aréna (68 000)

Irlandia, Dublin, Aviva Stadium (51 700)

Włochy, Rzym, Stadio Olimpico (72 698)

Holandia, Amsterdam, Johan Cruyff ArenA (56 000)

Rumunia, Bukareszt, Arena Narodowa (55 600)

Szkocja, Glasgow, Hampden Park (52 063)

Rosja, Sankt Petersburg, Stadion Kriestowskij (67 000)

Hiszpania, Sewilla, Estadio la Cartuja (57 619)

