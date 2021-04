Kibice Bayernu Monachium znaleźli winnego klęski. "Marionetka poprzedniego prezesa"

Rewanżowy mecz PSG z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów miał szalone tempo, ale Hansi Flick przeprowadził tylko dwie zmiany. Ratował się młodym Jamalem Musialą, a w końcówce desperacko wprowadził do ataku Javiego Martineza, czyli środkowego obrońcę. Chwytał się brzytwy? Większego wyboru nie miał, bo wielu podstawowych piłkarzy było kontuzjowanych, a kadra Bayernu i tak jest w tym sezonie dość wąska. Na ławce w Paryżu siedzieli młodzi obrońcy - Tanguy Kouassi i Josip Stanisic, starszy od nich Bouna Sarr, bramkarz Alexander Nubel i Maximilian Zaiser, pomocnik wzięty z klubowych rezerw. Między nimi siedział Hasan Salihamidzić, skonfliktowany z Hansim Flickiem dyrektor sportowy odpowiadający za transfery, prawdopodobnie sterowany z tylnego siedzenia przez Uliego Hoennesa, byłego prezesa Bayernu. Zdaniem wielu kibiców i dziennikarzy - winny odpadnięcia Bayernu z Ligi Mistrzów.

Główną przyczyną konfliktu dyrektora z trenerem są transfery. Flick po ostatnim sezonie, zakończonym zdobyciem trzech najważniejszych trofeów, domagał się wzmocnień. Czuł, że przed Bayernem jeszcze bardziej wymagający sezon: z meczami o Superpuchary, rozgrywanymi w styczniu Klubowymi Mistrzostwami Świata i wyniszczającą walką o obronę wszystkich trofeów w napiętym przez pandemię kalendarzu. Ale Salihamidzić ściągnął do Bayernu Erica Choupo-Motinga - grającego od święta w PSG, Marca Roca z drugoligowego Espanyolu, rezerwowego Juventusu Douglasa Costę, Bounę Sarra z Olympique Marsylia, który na razie rozczarowuje i Tanguya Nianzou, czyli utalentowanego obrońcę na przyszłość. Za transfer Leroya Sane odpowiadali prezesi Bayernu, ale i po nim spodziewali się w Monachium więcej. Słowem: żaden z transferów na razie nie wypalił. Sane nie napędza Bayernu, a piłkarze, którzy mieli być uzupełnieniem składu, bardzo rzadko wchodzą do gry. Flick mówi wprost: "Mamy słabszą kadrę niż w zeszłym sezonie". A pandemia koronawirusa i spadek dochodów klubu nie usprawiedliwia tak mizernych transferów.

Ale żeby tylko o transfery chodziło. Hasan Salihamidzić w dniu meczu z PSG, zaraz po porannym treningu, przekazał Jerome’owi Boatengowi, że klub nie przedłuży z nim umowy. Czas, miejsce i forma przekazania tej informacji była urągająca dla mistrza świata, który zdobył z Bayernem siedemnaście trofeów. Mogła rozsadzić zespół od środka tuż przed najważniejszym meczem. Boateng w szatni jest bowiem znacznie ważniejszą postacią niż na boisku. Salihamidzić jeszcze przed meczem zdążył o tym powiedzieć w telewizji "Sky". Teraz szefowie mają do niego pretensje, bo ich pozycja negocjacyjna jest znacznie gorsza. Każdy klub zainteresowany Boatengiem wie, że Bayern i tak go nie chce. Cena spadła.

Ta sytuacja pokazała, jak niewielki wpływ na funkcjonowanie Bayernu ma trener. Hansi Flick dalej widział Boatenga w zespole, choćby w roli rezerwowego. Z klubu odchodzą David Alaba i najprawdopodobniej Javi Martinez, więc doświadczenie Boatenga mogło się jeszcze Bayernowi przydać. Salihamidzić zdecydował inaczej, a Flick kolejny raz się wściekł. Na konferencji prasowej był powściągliwy: - Nie odpowiem na pytanie w sprawie Boatenga. Siedząc tu, muszę profesjonalnie odpowiadać na pytania, ale nie muszę odpowiadać na wszystkie. A na to nie chcę. Bycie trenerem wymaga trochę aktorstwa - mówił.

Ale w kuluarach iskrzy. Kilkanaście dni wcześniej, gdy Flick miał już dość paplaniny Salihamidzicia, kazał mu "stulić dziób". W ostatnich dniach napisał ponoć oficjalny list do władz Bayernu, by podkreślić, że ma dość współpracy z Bośniakiem, a po odpadnięciu z Ligi Mistrzów przyznał przed kamerami "Sky", że miał z nim jedną lub dwie sprzeczki. - W tej chwili wygląda to tak: on robi swoje, ja swoje - opisał. Po chwili mikrofon przejął Lothar Matthaeus, przyjaciel Flicka, w ostatnich dniach określany jego nieformalnym rzecznikiem prasowym. - To był ostatni mecz Hansiego Flicka w Lidze Mistrzów na ławce Bayernu. Jest faworytem DFB [niemieckiej federacji piłkarskiej] do zastąpienia Joachima Loewa na stanowisku selekcjonera. Latem zaakceptuje ofertę - zdradził były reprezentant Niemiec, a Flick poniekąd potwierdził jego słowa: - Będę musiał podjąć decyzję dotyczącą mojej przyszłości.

Niemieccy dziennikarze nie mają wątpliwości, że spory wpływ na ewentualne odejście Flicka z Bayernu Monachium będzie miał konflikt z Salihamidziciem. Trener nie zgadza się z jego wyborami transferowymi, dostrzega jego niekompetencję, ale niewiele może zrobić. Flick czuje, że po zdobyciu sześciu trofeów w 2020 r. jego pozycja w klubie powinna być silniejsza. Chciałby mieć wpływ na kształtowanie kadry, ale Bayern jest tak silnie zhierarchizowanym klubem, że trener - niezależnie od wyników - ma niewiele do powiedzenia. Nie podobało się to Pepowi Guardioli, który w Manchesterze City dostał znacznie większą władzę, narzekał na to Niko Kovac, podkreślając, że każdy trener na świecie chce uczestniczyć w planowaniu kadry. Frustruje to również Flicka. Ale w Bayernie nawet dyrektor sportowy - w większości klubów postać fundamentalna - nazywany jest marionetką prawdziwej władzy i człowiekiem od mniej ważnych spraw. A kto rzeczywiście sprawuje władzę w Monachium? Zdaniem wielu dziennikarzy, nadal czyni to Uli Hoeness, który rządził Bayernem przez 40 lat, ale formalnie przestał być prezesem pod koniec 2019 r. To on ma sterować Salihamidziciem i dlatego też wypchnięcie Bośniaka z klubu może okazać się bardzo trudne.

Kadra Bayernu gorsza niż w poprzednim sezonie. A problemy dało się przewidzieć

Przez cztery lata idealnym dyrektorem sportowym Bayernu był Matthias Sammer - elokwentny i kulturalny. Reprezentował klub w mediach, dbał o wizerunek, był łącznikiem między zespołem a prezesami, dobrym wujkiem piłkarzy, a - co najważniejsze - nie wchodził w paradę Hoenessowi i Karlowi Heinzowi Rummenigge. Robił to, co do niego należało. Bez żadnych wpadek, z zachowaniem ostrożności. O transferach i budowie drużyny najczęściej decydowali jednak prezesi. Sammer odszedł w 2016 r., a Bayern przez rok szukał następcy. Philipp Lahm, Olivier Kahn i Mark van Bommel odrzucili oferty. Max Eberl również. Jest dyrektorem sportowym Borussii Moenchengladbach i ma niemal nieograniczoną władzę. W Bayernie nawet nie mógłby o tym pomarzyć. W końcu - po roku poszukiwań - Hasan Salihamidzić, były piłkarz Bayernu, ambasador klubu, mieszkaniec Monachium od dobrych dwudziestu lat, zaakceptował propozycję Hoenessa.

Salihamidzić był oddelegowywany do przeprowadzania mniej znaczących transferów. Z gwiazdami rozmawiali prezesi. Sammer powiedział kilka dni temu, że w Bayernie dyrektor sportowy nigdy nie decyduje samemu o żadnym transferze. Zawsze potrzebuje zgody góry. Bośniakowi zdarzały się wpadki: wyłożył transfer Calluma Hudson-Odoia z Chelsea, bo za szybko powiedział o nim w mediach, ściągnięciem Benjamina Pavarda też pochwalił się zanim klauzula wykupu zaczęła obowiązywać, ale dopisało mu szczęście i Stuttgart rzeczywiście nie awansował do Ligi Mistrzów, więc Francuz mógł przejść do Bayernu. Problemy z Alexandrem Nuebelem to też sprawka Salihamidzicia, który chcąc przekonać go do transferu, obiecał, że wystąpi w 15 meczach w tym sezonie. Nie skonsultował tego ani z Flickiem, ani Manuelem Neuerem. Nuebel nie gra, jego agent naciska na wypożyczenie do innego klubu, by mógł się dalej rozwijać, ale Salihamidzić nie chce o tym słyszeć. Mimo wpadek jego pozycja w klubie rośnie: latem został włączony do zarządu, bo - jak pisze "Sport Bild" - jego patronem jest Uli Hoennes i Salihamidzić reprezentuje w zarządzie jego interesy. Bośniak zrobi wszystko, żeby łatkę marionetki od siebie odczepić i pokazać muskuły. Wygrana w walce z Flickiem z pewnością by w tym pomogła. Zwolennikiem trenera jest z kolei Karl-Heinz Rummenigge. Nie wiadomo po czyjej stronie jest Oliver Kahn, który pod koniec roku zostanie prezesem Bayernu. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że były bramkarz może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu konfliktu trenera z dyrektorem sportowym. Wygra ten, kto będzie miał Kahna za sobą.

Przedsezonowe obawy Flicka szybko się potwierdziły. Wyeksploatowani poprzednim sezonem piłkarze odnosili kolejne kontuzje: na dłużej wypadli Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Niklas Suele czy Robert Lewandowski. Koronawirus dopadł przed kluczowymi meczami Serge’a Gnabry’ego, wcześniej Thomasa Muellera i Benjamina Pavarda. W gorszej formie niż w poprzednim sezonie są Alphonso Davies i Kingsley Coman, którzy w Lizbonie popchnęli Bayern do zdobycia Ligi Mistrzów. Te wszystkie problemy dało się jednak przewidzieć, mając na uwadze liczbę rozgrywanych meczów, tempo tego sezonu i brak odpoczynku po poprzednim. Szeroka kadra była kluczem do obronienia potrójnej korony. Tymczasem, gdy Flick zdecydował się na zmiany w składzie w Pucharze Niemiec, odpadł już w 1/16 po meczu z drugoligowym Holstein Kiel. W obu spotkaniach z PSG Bayernowi brakowało silniejszych impulsów z ławki rezerwowych. Można gdybać, ile goli w pierwszym meczu strzeliłby napastnik lepszy od Choupo-Motinga i ile akcji w rewanżu napędziłby skrzydłowy w lepszej formie niż Coman. Ale trener Bayernu - jak krawiec - tak kraje, jak mu materii staje.