Neymar napisał do jego dziewczyny. Tak zareagował

- Najbardziej w życiu kocham piłkę nożną. Cierpię każdego dnia, kiedy jestem z dala od niej. W życiu najważniejsze są rodzina, przyjaciele i piłka nożna. Teraz wracam po kontuzji i będzie tak samo - mówił ostatnio Neymar, który nareszcie po 369 dniach wrócił na boisko po koszmarnej kontuzji. Przypomnijmy, 17 października 2023 roku Brazylijczyk w meczu Brazylii z Urugwajem w ramach eliminacji mistrzostw świata zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę.

Neymar odesłany z kwitkiem? Reakcja słynnego youtubera nie pozostawia złudzeń

Teraz na boisku były gwiazdor FC Barcelony pojawił się na murawie 21 października. Wszedł w 77. minucie meczu Al-Ain FC z Al-Hilal w ramach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. "Podczas 13 minut na placu gry Neymar miał nawet okazję na strzelenie gola, ale jego dwójkowa akcja z Aleksandarem Mitroviciem zakończyła się niecelnym strzałem Brazylijczyka. Można jednak przypuszczać, że nie gol, a sam powrót na boisko był najważniejszy dla 32-latka" - pisał o jego powrocie Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

Okazuje się, że w trakcie przerwy od futbolu Neymar znalazł czas na... flirtowanie! Ostatnio media przekazały, że 32-latek kontaktował się z influencerką Mikaelą Lafuente, której profil Instagram śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników. Brazylijczykowi nie przeszkadzał fakt, że jest ona partnerką Bryce'a Halla - popularnego twórcy, którego kanał na YouTube zgromadził ponad trzy miliony subskrypcji.

Jak Hall zareagował na to, że Neymar chciał romansować z jego partnerką? - Kiedy dzwonili do niej Kanye West czy Shaquille O'Neal, było mi to obojętne, ale kiedy skontaktował się Neymar, było to już realne zagrożenie! Ten facet jest bogaty, przystojny... Powiedziała mi: Słuchaj, Neymar napisał do mnie! Nie obchodziło mnie to, od razu powiedziałem, żeby go zablokowała - powiedział słynny influencer w rozmowie z Jakiem Paulem. Jak widać, Neymar pomimo wielu skandalów obyczajowych nadal nie rezygnuje z romansowania.