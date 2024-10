Ależ przeciek ws. Złotej Piłki! Poznaliśmy zwycięzcę. W sieci wrze

Złota Piłka jest jednym z najbardziej prestiżowych, o ile nie najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w świecie piłki nożnej. W tym roku na pewno trafi w ręce piłkarza, który jeszcze jej nie dostał, gdyż żaden z poprzednich laureatów nie został nominowany. A im bliżej gali, tym więcej pojawia się spekulacji na temat wyników.

Oto laureat Złotej Piłki 2024? Hiszpanie wydali werdykt

Kilkanaście dni temu włoski dziennikarz Tancredi Palmieri ogłosił, że nagrodę za sezon 2023/24 zgarnie Vinicius Junior. "Dla mnie to jedna z największych niesprawiedliwości w historii" - żalił się, sugerując, że bardziej zasłużył na to Rodri. I to właśnie ci dwaj gracze tuż przed galą są w centrum uwagi. Ale który z nich wygra?

Zdaniem hiszpańskiej "Marki" padnie na Brazylijczyka. "Zostanie ukoronowany na najlepszego na świecie podczas poniedziałkowej gali w paryskim Teatrze Chatelet. Świat leży u jego stóp, a Złota Piłka będzie w jego rękach" - czytamy. Ta sama gazeta przepowiadała ten werdykt już kilka tygodni temu.

Vinicius Junior faworytem do zgarnięcia Złotej Piłki? W sieci aż huczy od plotek

Na prawdziwość takiego scenariusza może wskazywać również zdjęcie krążące po mediach społecznościowych. Widać na nim rzekomą kartę wyników, z której wynika, że Vinicius zdystansował Rodriego w głosowaniu dziennikarzy i zgarnął prestiżowe wyróżnienie - miał zgarnąć 630 pkt przy 576 pkt najgroźniejszego konkurenta.

Do takich rewelacji należy podchodzić z dużym dystansem, zwłaszcza że zostały one błyskawicznie "skontrowane". W sieci ukazała się bowiem fotografia rzekomej karty wyników, gdzie to Rodri jest na pierwszym miejscu. W tym wypadku wyprzedza on Brazylijczyka o zaledwie 16 pkt (596 do 580).

Organizatorzy Złotej Piłki ogłaszają. "To ma być tajemnica do samego końca"

A jak do tych wszystkich plotek odnoszą się organizatorzy? Nie komentują ich wprost, a raczej zapewniają, że dołożono wyjątkowych starań, aby uniknąć przecieków. Wyniki mają znać tylko dwie osoby: Vincent Garcia, redaktor naczelny "France Football", i Marc Las, osoba odpowiedzialna za właściwy przebieg plebiscytu.

- To ma być tajemnica do samego końca. Wcześniej przeprowadzaliśmy wywiad z laureatem przed ceremonią, w tym roku postanowiliśmy to zmienić. Po pierwsze, aby uniknąć jakichkolwiek przecieków, po drugie, aby jeszcze zwiększyć emocje na samej gali. Nawet jeśli oznacza to konieczność przesunięcia kolejnego, specjalnego wydania "France Football", w którym będzie też rozmowa ze zwycięzcą - powiedział Garcia w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Wcześniej zwycięzca siedział sobie w pierwszym rządzie, na luzie oglądał całą ceremonię i wiedział, że na końcu padnie jego nazwisko. Teraz trzeba będzie dokładnie obserwować twarze, bo zaskoczenie może być całkowite - dodał Didier Drogba, w przeszłości znany piłkarz, który od lat prowadzi gale Złotej Piłki.

O tym, kto ostatecznie zgarnie Złotą Piłkę, przekonamy się w poniedziałek wieczorem. Początek gali o godz. 20:45, najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia oraz wyniki plebiscytu będzie można znaleźć na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.