Eksperci pieją z zachwytu po wyczynach Polaków w AO. "10 lat życia"

Wtorkowy poranek ubiegał pod znakiem rywalizacji Polaków w kwalifikacjach do głównej drabinki wielkoszlemowego Australian Open. Zdecydowanie najdłużej trwało spotkanie Mai Chwalińskiej (126. WTA), która grała z Czeszką Dominiką Salkovą. Chwalińska prowadziła już 7:6 (3), 5:3, natomiast później przegrała cztery kolejne gemy. W decydującym secie Chwalińska przegrywała 3:5, ale doprowadziła do super tie-breaka. W nim również wyszła z trudnego położenia. Chwalińska obroniła dwie piłki meczowe i wygrała 12:10.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wybrała nowego trenera. "Jestem bardzo podekscytowana"

Do kolejnej rundy eliminacji awansował też Kamil Majchrzak (117. ATP). Jego spotkanie z Argentyńczykiem Marco Trungelliti trwało niemalże trzy godziny. Majchrzak obronił dwie piłki meczowe i wygrał 3:6, 7:6(4), 6:3, kiedy to wykorzystał pierwszą piłkę meczową. W poniedziałek do drugiej rundy awansował również Maks Kaśnikowski (180. ATP), pokonując 6:7 (7), 7:6 (2), 6:2 Litwina Viliusa Gaubasa.

Cała trójka zna już swoich kolejnych rywali w eliminacjach. Chwalińska zagra z Belgijką Marie Benoit, Kaśnikowski - z Hugo Dellienem z Boliwii, natomiast przeciwnikiem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Svajda. Co eksperci pisali o występach Polaków w eliminacjach do Australian Open?

"Wojownicy". Eksperci oszaleli po meczach Polaków na Australian Open

"Niesamowity początek eliminacji AO dla naszej trójki. Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak bronili piłek meczowych, a Maks Kaśnikowski odrobił stratę seta! Łącznie spędzili na korcie 8 godzin i 44 minuty! Wszyscy awansowali do drugiej rundy" - wyliczył Marek Furjan.

"Maja Chwalińska wygrywa maraton w eliminacjach Australian Open. 3 godziny i 20 minut, 38 gemów i aż 280 rozegranych punktów" - dodaje Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Maja Chwalińska wyszła ze stanu 2:4 i przewaga, 3:5, a potem 3-7 w tie-breaku w trzecim secie, żeby awansować dalej w kwalifikacjach Australian Open. Piękne i potrzebne zwycięstwo" - pisze Jakub Kazula z TVP Sport.

"Dzień obronionych meczboli w kwalifikacjach Australian Open" - pisze krótko Maciej Łuczak z portalu meczyki.pl.

Zobacz też: Świątek wyznała, co czuje. Kyrgios tylko na to czekał. "Kiepski żart"

"Mecz Chwalińskiej to była przejażdżka kolejką górską, ale nie jednorazowa, tylko z karnetem. Niedomknięty drugi set, w drugim powrót ze stanu 3:5, w super tie-breaku obrona meczowej i gonienie z 4:7" - zauważa Hubert Błaszczyk.

"Cieszy 3/3 Polaków w drugiej rundzie AO, ale biorąc pod uwagę okoliczności, jestem przekonany, że nas, obserwatorów, będzie to kosztować przynajmniej 10 lat życia mniej" - dodał Michał Pochopień.

"Wojownicy. Komplet Polaków w drugiej rundzie kwalifikacji do Australian Open, ale każdy z naszych reprezentantów był w trudnej sytuacji w swoim meczu" - pisze Dawid Żbik z Eurosportu.

"Sztuką jest wygrywać wtedy, kiedy nic nie idzie. Dziś do pewnego momentu nic się nie chciało ułożyć po myśli Polaka i wyglądało to na walkę przede wszystkim z samym sobą. Piekielnie ważne zwycięstwo" - podsumował Szymon Przybysz, odnosząc się do meczu Majchrzaka.