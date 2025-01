Wypomnieli to Świątek tuż przed Australian Open. Bolesna prawda

Iga Świątek (2. WTA) po udanym występie w United Cup (wygrała cztery z pięciu spotkań w singlu i oba w mikście) przygotowuje się do Australian Open. Tam będzie uchodzić za jedną z faworytek do tytułu i spróbuje zdetronizować Arynę Sabalenkę (1. WTA), triumfatorkę dwóch ostatnich edycji.

Iga Świątek wśród faworytek Australian Open. Przypomnieli bolesny fakt

O zbliżających się zmaganiach w Melbourne robi się coraz głośniej. "Sabalenka marzy o hat-tricku, ale Świątek i Gauff czyhają. Światowa numer jeden ma szansę na trzecią z rzędu koronę Australian Open, ale wyzwanie spróbują jej rzucić Świątek, Gauff i ubiegłoroczna finalistka Qinwen Zheng" - czytamy w artykule agencji AFP.

Tam przypomniano ostatnie występy wymienionych tenisistek: "Sabalenka wygrała w niedzielę turniej Brisbane International, ale na czołówkach było Sydney, gdzie rozpędzona Gauff pokonała Świątek w finale United Cup". Imponująca jest zwłaszcza dyspozycja Amerykanki, która po rozstaniu z trenerem Bradem Gilbertem poprowadziła Stany Zjednoczone do triumfu w nieoficjalnych mistrzostwach świata (wybrano ją MVP zmagań), a w końcówce poprzedniego sezonu wygrywała w Pekinie oraz w WTA Finals.

20-latka zachwyca, podczas gdy Świątek dopiero rozkręca się po miesięcznym zawieszeniu. Co może okazać się problematyczne w Australii, gdzie nie szło jej wybitnie. "Jest pięciokrotną mistrzynią wielkoszlemową, ale nigdy nie błyszczała w Melbourne Park. Jedynie raz awansowała dalej niż do czwartej rundy, w 2022 r. w półfinale przegrała z Danielle Collins" - przypomniano ten bolesny dla zawodniczki fakt.

Wspomniano także o zmaganiach Polski z "dokuczliwą kontuzją lewego uda". Choć to nie powinno być problemem. - Byłam po prostu zmęczona. Intensywność, szczególnie na początku turnieju, była dość duża. Ale szczerze mówiąc, wszystko jest w porządku - powiedziała.

Iga Świątek i reszta stają na drodze "złowieszczej" Aryny Sabalenki

Świątek i Gauff to główne kandydatki do pokonania "złowieszczej Sabalenki", mającej za sobą najlepszy sezon w karierze. A gdyby udało jej się wygrać AO po raz trzeci z rzędu, to powtórzy wyczyn Martiny Hingis z lat 1997-1999.

- Psychicznie i fizycznie będę gotowa na Australian Open. Czuję się pewnie w swojej grze - powiedziała 26-latka, która w drugiej połowie zeszłego roku triumfowała m.in. w Cincinnati, US Open i Wuhan. To pozwoliło jej wrócić na szczyt.

"Odzyskała pierwsze miejsce w rankingu kosztem Świątek, która w tajemniczy sposób wycofał się z azjatyckiej rywalizacji WTA, powołując się na 'sprawy osobiste'. Dopiero później wyszło na jaw, że Polka był nieobecna z powodu miesięcznego zawieszenia za pozytywny wynik testu na obecność zakazanego środka. Zaprzeczała świadomemu stosowaniu dopingu" - napisano.

Trudno ocenić formę Zheng, dla której start w Melbourne będzie pierwszym w sezonie. A na kogo jeszcze warto będzie zwrócić uwagę? W tekście padają trzy nazwiska: Jasmine Paolini (4. WTA), Mirra Andriejewa (15. WTA) i dwukrotna mistrzyni AO Naomi Osaka (50. WTA).

Australian Open wystartuje 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Finał kobiecego singla zaplanowano na 25 stycznia.