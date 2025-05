33 minuty i koniec meczu Sakkari. Linette poznała rywalkę

Maria Sakkari stanie przed szansą, by wyeliminować drugą Polkę z WTA 1000 w Rzymie. To już pewne. Greczynka potrzebowała zaledwie 33 minut, by awansować do drugiej rundy, gdzie zagra z Magdą Linette. Dlaczego tak krótko trwał jej mecz? Wszystko przez decyzję Belindy Bencić.

