Collins jest niemożliwa. Pochwaliła się światu chamstwem wobec Świątek

Reprezentacja Polski przegrała finał United Cup 2025 z USA, a przyczyniła się do tego m.in. porażka Igi Świątek z Coco Gauff 4:6, 4:6. Jednak po całej polsko-amerykańskiej rywalizacji równie głośno co o wyniku, było o zachowaniu Danielle Collins. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych po raz kolejny dała pokaz braku szacunku wobec Igi Świątek i to już podczas przywitania. Teraz sama tenisistka postanowiła się do tego odnieść. Jak? Cóż... Amerykanka raczej niczego nie żałuje.

