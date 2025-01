Przełom ws. Kownackiego. Co za słowa. "Plan jest taki..."

Dawid Kownacki po kompletnie nieudanym roku w barwach Werderu Brema został wypożyczony w sierpniu do byłego klubu Fortuny Duesseldorf. I był to kapitalny ruch, gdyż powrócił do dawnej formy. Dyrektor sportowy Werderu Peter Niemeyer zdradził teraz, że obserwuje formę naszego napastnika i ma wobec niego konkretne plany. "Bardzo pozytywnie się rozwinął" - przekazał w rozmowie z "Bildem".

