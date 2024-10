Życiowy sukces Fręch i wielkie zmiany! Tak wygląda nowy ranking WTA

Magda Linette bardzo słabo zaczęła mecz z Coco Gauff i pierwszego seta przegrała aż 0:6. Dopiero w drugiej części spotkania udało jej się nastraszyć rywalkę. Ostatecznie Amerykanka wygrała 6:0, 6:4. Większych szans nie miała też Magdalena Fręch, która przegrała z Aryną Sabalenką 2:6, 2:6.

Wielki sukces Fręch w rankingu WTA. Będzie też awans Linette

Dla obu polskich zawodniczek dojście do ćwierćfinału turnieju w Wuhan oznacza awans w rankingu WTA. Magda Linette zamelduje się o pięć pozycji wyżej. W najnowszym zestawieniu będzie miała 1396 punktów i wróci do czołowej 40. rankingu. To wciąż daleko do jej rekordu życiowego - zeszłorocznego 19. miejsca. Za to "życiówkę" znów zrobi Magdalena Fręch. Po ćwierćfinałowej porażce będzie miała 2020 punktów i awansuje na 24. miejsce - do tej pory najlepszym wynikiem Polki była 27. pozycja.

Zmiany nastąpią też w samej czołówce rankingu. I tu niestety kończą się dobre wieści dla kibiców polskich tenisistek. Zbliża się dzień, w którym Iga Świątek straci pierwsze miejsce w klasyfikacji WTA. Wszystko przez awans Aryny Sabalenki do kolejnej rundy turnieju w Wuhan oraz ostatnie kilka tygodni, w trakcie których Iga Świątek nie pojawiała się na kortach. Zmiana na szczycie nastąpi 28 października, gdy obie tenisistki stracą punkty zdobyte w zeszłorocznych WTA Finals.

To niejedyna zmiana w czołówce. Coco Gauff awansuje do czołowej trójki, gdzie zastąpi Jessicę Pegulę. Do pierwszej dziesiątki wedrze się też Beatriz Haddad Maia, która zastąpi w niej Barborę Krejcikovą.

