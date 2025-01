Yamal zdecydował ws. przyszłości i ogłasza. Już wszystko jasne!

Lamine Yamal znów jest dostępny do dyspozycji trenera Hansiego Flicka, ale to nie jedyna dobra informacja dla kibiców FC Barcelony. Młody zawodnik w jednym z wywiadów postanowił zabrać głos w sprawie przyszłości i ewentualnego przedłużenia kontraktu. Z jego słów wynika jasno co planuje.

3 Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię Na Gazeta.pl