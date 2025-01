W 2025 roku FC Barcelona i Athletic Bilbao rozegrały po jednym spotkaniu i oba zespoły mają na koncie zwycięstwo. Katalończycy bez problemów wygrali 4:0 z Barbastro w Pucharze Króla, a dublet ustrzelił Robert Lewandowski, a Baskowie dopiero po serii rzutów karnych wyeliminowali znacznie słabsze UD Logrones. Teraz te zespoły czeka rywalizacja w Superpucharze Hiszpanii.

Superpuchar Hiszpanii. O której gra Barcelona?

W Arabii Saudyjskiej odbędzie się czterozespołowy turniej o Superpuchar Hiszpanii, a otworzy go właśnie mecz Athletiku z FC Barceloną. Rywalizacja tych drużyn zazwyczaj przynosi sporo emocji i chociaż to Katalończycy wygrali trzy z ostatnich pięciu starć, to Baskowie już potrafili zaskakiwać ich w ważnych meczach pucharowych.

Zespół z Bilbao w 2024 roku okazał się lepszy w emocjonującym ćwierćfinale Pucharu Króla, który wygrał 4:2 po dogrywce. Po 90 minutach tablica wyników wskazywała 2:2, ale Athletic zdobył bramki w doliczonym czasie pierwszej i drugiej połowy dogrywki. Do siatki trafiał wówczas też Robert Lewandowski, ale jego gol nie wystarczył.

Dziś polski napastnik zapewne znajdzie się w pierwszym składzie, a może mieć też wsparcie Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz zadebiutował w Barcelonie w meczu z Barbastro, a teraz trener Hansi Flick może dać mu kolejną szansę w starciu pucharowym. Czy tak faktycznie będzie, dowiemy się na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

W Athletiku zabraknie kontuzjowanego Nico Williamsa, który w lecie łączony był z Barceloną, a w zespole wicemistrzów Hiszpanii nie zagra niezarejestrowany Dani Olmo. Do gry wrócić ma z kolei Lamine Yamal, który w ostatnich tygodniach leczył uraz.

Athletic Bilbao - FC Barcelona. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Athletic Bilbao - FC Barcelona odbędzie się w saudyjskiej Dżuddzie w środę 8 stycznia o 20:00. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzi Eleven Sports 1, a online starcie będzie dostępne w serwisach Polsat Box Go oraz Canal+ Online po uprzednim wykupieniu odpowiednich pakietów.

Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.