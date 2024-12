Problemy, problemy Lewandowskiego! Hiszpanie alarmują. "Uważaj!"

FC Barcelona przechodzi ewidentny kryzys. Dowód? Tylko jedno zwycięstwo w ostatnich siedmiu spotkaniach La Liga. To zaowocowało spadkiem drużyny w tabeli i to aż o dwie pozycje. Na laurach osiadł też lider Robert Lewandowski. Polak kapitalnie rozpoczął sezon i strzelał gola za golem. Tylko że podobnie jak i w całym zespole, tak i w nim coś się zacięło.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

I choć wciąż ma pewne prowadzenie w klasyfikacji strzelców La Liga, to w ciągu ostatnich siedmiu meczów, powiększył dorobek tylko o dwa trafienia. Obecnie ma na koncie 16 bramek. I ta sytuacja mocno niepokoi hiszpańskie media. Tym bardziej że posucha strzelecka wpłynęła na sytuację 36-latka w innym prestiżowym zestawieniu.

Robert Lewandowski dogoniony. Mohamed Salah wyrównał jego osiągnięcie w klasyfikacji Złotego Buta. Nagroda zagrożona

Mowa o klasyfikacji Złotego Buta. Po tę nagrodę Lewandowski sięgał dwukrotnie - w sezonach 2020/21 i 2021/22. Jeszcze na początku grudnia wydawało się, że pewnie zmierza po trzecią statuetkę w karierze. Miał dwie bramki przewagi nad drugim z rywali, wówczas był nim Harry Kane. "Pod wodzą Hansiego Flicka łamie kolejne rekordy i nie wykazuje oznak spowolnienia. Co więcej, notuje jedne z najlepszych występów, porównywalne do tych, które miał jeszcze przed trzydziestką" - zachwycali się nim dziennikarze goal.com.

I wydaje się, że zapeszyli. Bo od tego czasu Lewandowski nie poprawił dorobku strzeleckiego. Stanął w miejscu, a gonić zaczęli go rywale. I go dogonili. A właściwie zrobił to jeden z nich, a konkretnie Mohamed Salah. W czwartkowy wieczór piłkarz Liverpoolu przyczynił się do zwycięstwa nad Leicester City i ustanowił wynik spotkania (3:1). Tym samym dopisał 16 trafienie do konta w Premier League. Ma więc tyle samo goli, co Lewandowski.

Na ten fakt uwagę zwrócili dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy ostrzegają Polaka. "Uważaj Lewandowski! Walka o Złoty But się zaostrza. (...) Choć napastnik Barcelona ma 16 goli w lidze i nadal prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta, to Egipcjanin Mohamed Salah już dorównał mu na szczycie listy" - podkreśliła redakcja.

Tak wielkiego optymizmu, jak jeszcze na początku grudnia, już nie ma. Co więcej, jeszcze przed końcem 2024 roku piłkarz Liverpoolu może wyprzedzić Lewandowskiego i zostać samodzielnym liderem. 29 grudnia angielska drużyna zmierzy się z West Hamem. A Polak do gry w lidze wróci dopiero 18 stycznia w meczu z Getafe.

Zobacz też: Sprzeczka u Lewandowskich, emocje wzięły górę. Wiadomo, o co poszło.

Klasyfikacja Złotego Buta (stan na 27 grudnia 2024):

1. Robert Lewandowski - 16 goli (32 pkt) - współczynnik 2

1. Mohamed Salah - 16 goli (32 pkt) - współczynnik 2

3. Harry Kane - 14 goli (28 pkt) - współczynnik 2

3. Alex Tamm - 28 goli (28 pkt) - współczynnik 1

5. Viktor Gyokeres - 18 goli (27,5 pkt) - współczynnik 1,5.

Lewandowski wróci do gry 4 stycznia, ale w Pucharze Króla. Wówczas rozegrany zostanie mecz z Barbastro. Niewykluczone, że w tym spotkaniu w końcu zadebiutuje Wojciech Szczęsny. Początek o godzinie 19:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.