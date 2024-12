Taniec jest jedną z pasji Roberta i Anny Lewandowskich, co wielokrotnie udowadniali w mediach społecznościowych i wywiadach. Oboje, a w szczególności piłkarz, publikowali krótkie nagrania z tańca, m.in. do hitów i trendów z TikToka. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Lewandowska wrzuciła masę wideo z bachaty, co było szeroko komentowane.

Maserak przygotowywał Lewandowskich do pierwszego małżeńskiego tańca

Spontaniczny taniec przed kamerą i bachata w szkołach tańca czy na festiwalach to zupełnie inna para kaloszy w porównaniu do pierwszego tańca jako młoda para. Lewandowscy chcieli, żeby tamten moment był wyjątkowy, właściwie perfekcyjny. Zależało im, by te kilkanaście lat temu jak najlepiej się przygotować.

Potrzebowali do tego nauczyciela z najwyższej półki. Padło na Rafała Maseraka. Do współpracy z tancerzem zachęcił Lewandowskich popis jego umiejętności na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Wygrał 10. i 11. edycję (lata 2009-2010), kiedy był tanecznym partnerem odpowiednio Anny Muchy i Julii Kamińskiej, dwóch aktorek.

Lewandowscy latali regularnie z Dortmundu do Warszawy, uczyli się razem tańczyć. Maserak opowiedział, że na sali treningowej zdarzały się kłótnie między parą, ale nie był tym zaskoczony.

- Robert i Anka to są sportowcy. Skupieni na celu. Przylatywali do Warszawy z Dortmundu, bo on tam wtedy grał. Rozumiesz, specjalnie na zajęcia taneczne. I co powiem... Robert pokazywał Ani, jak ma tańczyć. I były sprzeczki. To normalne - wyznał Maserak w rozmowie z Radosławem Majdanem w jego podcaście dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Maserak docenił to, jak Lewandowska rozwinęła się tanecznie na przestrzeni lat. W Barcelonie zaczęła regularnie tańczyć bachatę. Niewątpliwie wpłynęła na wzrost popularności tego latynoamerykańskiego tańca w Polsce.

- Jestem jej wielkim fanem w tańcu. Pokazała, że w każdym momencie można odkryć nową pasję. Dla bachaty w Polsce zrobiła wielkie rzeczy - dodał tancerz.

Lewandowski też próbował bachaty, ale nie wciągnął się w to tak, jak jego żona. - Ja zawsze miałem dryg do tańca. Próbowałem też tańczyć bachatę. Jest to fajne, ale nie jestem w tym mistrzem - wspominał w lutym w wywiadzie dla Foot Trucka.