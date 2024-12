Jest reakcja Flicka po kompromitacji Barcelony! Zaskoczył

"FC Barcelona rozegrała prawdopodobnie najsłabszy mecz w tym sezonie, sensacyjnie przegrywając u siebie z Leganes 0:1. Beniaminek La Ligi był przed tym spotkaniem w strefie spadkowej. Robert Lewandowski zagrał 66 minut i trzeba powiedzieć wprost - to był naprawdę słaby występ reprezentanta Polski. Dostał od hiszpańskich mediów najgorsze oceny ze wszystkich graczy 'Blaugrany'" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl o kolejnej wpadce drużyny Hansiego Flicka w ostatnich tygodniach.

FC Barcelona znalazła się w dołku. Hansi Flick podjął decyzję ws. treningów w tym tygodniu

Barcelona wpadła w dołek w rozgrywkach ligowych i zdobyła tylko pięć punktów w ostatnich sześciu kolejkach ligowych, co sprawiło, że sytuacja w tabeli stała się bardzo ciekawa. A jeszcze nie tak dawno Katalończycy mieli dziesięć punktów przewagi nad Atletico Madryt, a sześć nad Realem Madryt. Z tego jednak nic już nie zostało.

"Samozadowolenie, upadek fizyczny, błędy w chwalonej linii obrony, brak skuteczności, dziwne zmiany, stracone bramki w kluczowych minutach, brak pewności siebie i nieregularność. To kilka czynników niewydolności, w której żyje Barcelona" - tak obecny kryzys ekipy ze stolicy Katalonii analizował dziennik "AS".

Wydaje się, że właśnie na ten dołek fizyczny chce zareagować Hansi Flick. W jaki sposób? Otóż niemiecki szkoleniowiec zdecydował, że jego piłkarze otrzymają dwa dni wolnego i do treningów wrócą w środę. "Mundo Deportivo" zwraca uwagę na to, że ten odpoczynek przyda się zawodnikom w sytuacji, gdy po meczu z Borussią Dortmund od razu wrócili do treningów i nie mieli czasu na złapanie oddechu.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 21 grudnia o godz. 21:00 na swoim stadionie z Atletico Madryt. Obie ekipy mają obecnie na koncie po 38 punktów, a trzeci Real Madryt 37 "oczek". Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.