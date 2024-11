Jest decyzja ws. Lewandowskiego! Flick podał skład FC Barcelony

FC Barcelona doskonale rozpoczęła sezon. Po przyjściu Hansiego Flicka widać, że zawodnicy czerpią wreszcie radość z gry, co pokazują wyniki. Nie dość, że strzelają mnóstwo goli, to znakomicie bronią. Do szczytowej formy wrócili nie tylko Lamine Yamal oraz Raphinha, ale przede wszystkim Robert Lewandowski, który jednak doznał w ostatnim spotkaniu z Realem Sociedad kontuzji pleców. To wyeliminowało go choćby z listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Hansi Flick ogłosił skład FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo. Co z Lewandowskim?

Hiszpańskie media zgodnie twierdziły jednak w tym tygodniu, że Lewandowski będzie gotowy, by wystąpić w sobotnim spotkaniu z Celtą Vigo. Katalońskie radio RAC1 ogłosiło nawet, że Hansi Flick ma zamiar postawić na niego od pierwszej minuty. Kamery uchwyciły przecież Polaka na jednym z ostatnich treningów, po czym można wywnioskować, że wrócił do pełni zdrowia.

FC Barcelona potwierdziła nawet tę informację w sobotę rano. "Lewandowski jest zdrowy, przeszedł badania lekarskie i jest w składzie na Celtę" - napisał oficjalny profil Barcelony na portalu X. Do kadry wrócił też Hector Fort, który również zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na niespełna godzinę do meczu poznaliśmy właśnie jedenastkę, która rozpocznie spotkanie na Estadio Municipal de Balaidos.

Hansi Flick nie zdecydował się na zbyt dużo roszad w porównaniu z ostatnim meczem. Wojciech Szczęsny wciąż musi czekać na szansę, gdyż między słupkami zacznie Inaki Pena. Linia obrony pozostaje praktycznie bez zmian, na czele z Pauem Cubarsim, któremu w tygodniu zdjęto szwy po bolesnym starciu z Crveną zvezda. Przed nimi zagrają Pedri, Marc Casado oraz wracający do podstawowego składu po rocznej przerwie Gavi. W ataku zagrają za to Raphinha, Dani Olmo oraz oczywiście Robert Lewandowski.

Skład FC Barcelony na mecz z Celtą Vigo: Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin - Gavi, Pedri, Marc Casado - Raphinha, Dani Olmo, Lewandowski

Mecz Celta Vigo - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę 23 listopada o godz. 21. - Spodziewam się dobrego spotkania. Po pierwsze ważne jest, by wrócić silnym po przerwie. I taki jest cel - przekazał na konferencji prasowej Hansi Flick. Po 13. kolejkach wicemistrzowie Hiszpanii są liderami tabeli z dorobkiem 33 punktów i sześcioma pkt przewagi nad Realem Madryt.