Jest nagranie z treningu Barcelony. Kibice tylko na to czekali

Robert Lewandowski znajduje się w tym sezonie w wybitnej formie. Jak dotąd strzelił już 19 goli w 17 meczach i zamierza odzyskać zarówno Trofeo Pichichi, jak i tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów. Parę dni temu poczuł jednak ból pleców, który sprawił, że piłkarz musiał zrobić sobie przerwę. Szczęście w nieszczęściu, że przydarzyło się to podczas przerwy na reprezentację. Kapitana zabrakło zatem na listopadowym zgrupowaniu, ale miał czas, by wrócić do pełni zdrowia.

Wszystko jasne. Wiadomo, kto pojawił się na piątkowym treningu FC Barcelony

Lewandowski opuścił dwie pierwsze sesje treningowe w tym tygodniu, a zamiast tego odbył zajęcia fizjoterapeutyczne. Dziennikarze katalońskiego "Sportu" przekazali za to w czwartek, że wreszcie trenował z całą drużyną. Mało tego, katalońskie radio RAC1 błyskawicznie podało, że Hansi Flick wystawi go w podstawowym składzie w sobotnim spotkaniu z Celtą Vigo. Do sieci wypłynął w piątek rano materiał wideo, z którego można wywnioskować, że Polak jest gotowy do tego starcia.

Można dostrzec, że wspólnie z Danim Olmo wyszli na trening w Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dziennikarz Javi Miguel podał, że z drużyną przez jakiś czas pracowali również Eric Garcia oraz Ferran Torres. Pierwszy z nich ma być gotowy do gry we wtorkowym meczu ze Stade Brestois, natomiast drugi dopiero 30 listopada w spotkaniu z Las Palmas. Dodatkowo na murawie pojawili się Frenkie de Jong oraz Hector Fort, który opuścił ostatnie starcie z Realem Sociedad.

Dziennikarz Victor Navarro zdradził, że jedynie na siłowni ćwiczył Lamine Yamal, któremu doskwiera uraz prawej kostki. Miguel dodał, że na treningu zespołu Hansiego Flicka zjawili się: Noah Darvich, Guille Fernandez i Alvaro Cortes. Nie chce wykluczyć, że ten pierwszy otrzyma powołanie na mecz z Celtą. Ponadto Pau Cubarski ćwiczył już bez maski, gdyż szwy założone na jego twarz po spotkaniu z Crveną zvezda, zostały zdjęte.

Miguel potwierdza, że Flick będzie mógł zabrać na mecz tylko 16 zawodników pierwszej drużyny. Mecz Celta Vigo - FC Barcelona odbędzie się w sobotę 23 listopada o godz. 21. Po 13. kolejkach wicemistrzowie Hiszpanii są liderami tabeli z dorobkiem 33 punktów i sześcioma pkt przewagi nad Realem Madryt.